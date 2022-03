Dernier jour pour la promo B&You Flash avec trois super forfaits mobiles à prix cassés !

La promo B&You Flash de Bouygues Telecom, c’est bientôt fini ! En effet, c’est ce lundi 7 mars à 23h59 que prennent fin les différentes offres mises en avant depuis quelques jours par cet opérateur. Vous n’avez pas encore eu le temps de souscrire ? Vous ne savez pas encore quelle offre choisir ? Voici un petit récap pour y voir plus clair.

La mini formule B&You 5 Go à 4,99 €/mois

Parfait pour les petits budgets, le premier forfait de cette promo propose une enveloppe web mensuelle de 5 Go en 4G que vous pouvez utiliser aussi bien dans toute la France métropolitaine que lors de vos déplacements en Europe ou dans les DOM.

Ce forfait pas cher couvre également vos appels, SMS et MMS en illimité vers tous les réseaux de France métropolitaine, aussi bien quand vous êtes en métropole que lors de vos voyages en UE ou dans les DOM.

Un forfait illimité 100 Go à 9,99 €/mois

Vous êtes plutôt du genre très connecté ? Vous souhaitez pouvoir streamer et télécharger du contenu tout le mois sans trop hésiter ? Alors optez plutôt pour la formule avec 100 Go de data en 4G par mois.

Ce forfait B&You prend également en charge vos appels et SMS vers tous les réseaux de France (métropole et DOM) quand vous êtes au pays.

Depuis l’UE et les DOM, vous pouvez utiliser 20 Go/mois pour vous connecter pendant vos voyages. Depuis ces destinations, vos appels et SMS vers la métropole, les DOM et l’UE sont également couverts par cet abonnement.

Un maxi forfait avec 200 Go à 11,99 €/mois

Offrez-vous encore plus de liberté dans vos usages internet en souscrivant à ce forfait. Il vous donne droit à 200 Go de data en 4G par mois.

Comme pour la formule précédente, 20 Go de cette enveloppe web sont utilisables lors de vos séjours en UE et dans les DOM. De même, vos appels et SMS sont pris en compte en illimité, aussi bien en France métropolitaine que lors de vos voyages en Europe et dans les départements d’outre-mer.

Les conditions de vente liées à cette promo

La bonne nouvelle, c’est que tous ces forfaits en promotion sont à la fois sans engagement et sans changement de tarif, même après 1 an.

Précisons par ailleurs que la souscription à ces offres est réservée aux nouveaux abonnés Bouygues Telecom. A la souscription, l’achat d’une SIM à 10 € est nécessaire pour bénéficier du service.