Des images réalistes du futur smartphone Sony Xperia 1 IV

Malgré la déferlante des smartphones chinois aux rapport qualité/prix extrêmement difficiles à battre, Sony continue de lancer des téléphones portables Xperia et le prochain modèle plus haut de gamme commence à faire parler de lui, le Xperia 1 IV dont OnLeaks nous livre des rendus particulièrement réalistes et dont voici tous les détails.

Malgré le fait qu’il propose des smartphones tout à fait satisfaisants avec de bonnes performances, des écrans remarquables et de capacités photographiques très intéressantes, les mobiles Sony Xperia n’arrivent pas à séduire autant que les nouveautés chinoises notamment capables de proposer des prix particulièrement attractifs et sur les dernières technologies, de surcroît. Malgré cela, Sony devrait renouveler ses séries de mobiles cette année. Le fabricant n’étant pas présent sur le MWC de Barcelone et aucune annonce n’a été faite, même en virtuel à cette occasion. Le constructeur préfère peut-être se réserver une prise de parole à un moment plus calme pour rester assez visible face à l’occupation du terrain par les autres acteurs de ce marché.

Un design qui ne change pas beaucoup sauf peut-être sur les profils

Une nouvelle fois, c’est le pronostiqueur OnLeaks qui nous livre des photos particulièrement réalistes, ce qui pourrait être le prochain design du Sony Xperia 1 IV, la version la plus haut de gamme chez le fabricant japonais. Il doit succéder au Sony Xperia 1 III qui embarque déjà des composants de pointe.

Sans trop de surprise, Sony reprend les principaux éléments du design du prédécesseur avec des profils toutefois plus plats, un peu à l’image de ceux des Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus ou des iPhone 13, par exemple. L’écran parait totalement plat là où les modèles haut de gamme proposent des écrans incurvés permettant de masquer les bords latéraux.

Comme les précédents modèles, le capteur photo frontal est intégré dans une bande noire faisant que l’écran est ainsi parfaitement rectangulaire, sans gêne de perforation, toujours au format 21:9, cher à Sony.

Samsung Galaxy S22 acheter au meilleur prix Amazon

859,00 € Amazon

Boulanger 859,00 € acheter Boulanger

Fnac 859,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Apple iPhone 13 acheter au meilleur prix Rakuten

729,99 € Rakuten

Rue du Commerce 788,40 € acheter Rue du Commerce

Boulanger 859,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

L’écran aurait une diagonale de 6,5 pouces, comme sur l’Xperia 1 III et s’appuierait sur une dalle AMOLED à 120 Hz en mode adaptatif afin de faire varier la fréquence entre 1 et 120 Hz selon les applications utilisées. Le bouton dédié au déclenchement de l’assistant vocal semble avoir disparu. Le lecteur d’empreinte digitale serait installé sur le profil, comme son prédécesseur et il y aurait toujours une prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Les dessins montrent la présence d’un bloc photo qui serait tout en hauteur avec les trois capteurs alignés verticalement dont le plus imposant serait tout en bas, en dessous du flash LED. OnLeaks prévoit des dimensions de 164,7 mm de haut contre 165 mm pour l’actuel Sony Xperia 1 III, de 70,8 mm contre 71 mm et de 8,3 mm contre 8,2 mm pour son prédécesseur. On s’attend donc à peu de changement en ce qui concerne la capacité de la batterie qui serait de 4500 mAh. Espérons une charge rapide supportant au moins 45 à 66 watts mais pas sûr que Sony soit prêt sur ce point. Le Sony Xperia 1 IV devrait embarquer le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive. Une présentation officielle est attendue pour les mois d’avril ou mai, au plus tard.