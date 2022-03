Top 3 des forfaits mobiles à moins de 5€ : 30Go, 40Go ou 50Go, quelle promo choisir ?

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Vous trouverez à coup sûr votre bonheur parmi les offres promotionnelles des opérateurs Prixtel, Syma Mobile et Auchan Telecom ! De 30Go à 50Go à moins de 5€ par mois et sans engagement, nous vous les présentons dans cet article.

Prixtel : forfait Le petit à partir de 4,99€

Prixtel met en avant jusqu'au 22 mars inclus son forfait Le petit - neutre en CO2 - bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement !

Avec ce forfait pas cher, en plus de l'illimité pour communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne, vous pourrez apprécier les 50Go (1er palier data) fournis pour votre connexion en France en vous acquittant de 4,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 9,99€. Lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM, vous pourrez bénéficier de 10Go, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale.

Syma Mobile : forfait Le cinq à 4,90€ sans condition de durée

Chez Syma Mobile, vous avez encore deux jours pour souscrire au forfait sans engagement Le cinq à 4,90€ par mois sans condition de durée, soit jusqu'au 18 mars inclus !

Il vous offrira 40Go pour surfer sur le net en France métropolitaine, dont 4Go que vous pourrez utiliser afin de vous connecter depuis l'Europe - DOM inclus, le Liechtenstein, l'Islande ou encore la Norvège. L'opérateur prévoit également l'illimité pour l'ensemble de vos communications émis depuis ces destinations.

Auchan Telecom : série limitée à 2,99€

Auchan Telecom prolonge sa série limitée 30Go à 2,99€ par mois - au lieu de 12€ - les 6 premiers mois d'abonnement ! En effet, vous pouvez encore en profiter en vous décidant avant demain, jeudi 17 mars, minuit.

Avec cette série, vous disposez de 30Go en France métropolitaine, dont 8Go dédiés à votre connexion internet depuis l'Union européenne et les DOM. En voyage depuis ces destinations comme en Métropole, vous pourrez apprécier l'illimité pour appeler et envoyer vos SMS/MMS comme bon vous semble.