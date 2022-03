Samsung officialise les nouveaux smartphones Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G, étanches et avec des capteurs photo stabilisés 

La marque Samsung vient officiellement de présenter les nouveaux smartphones de milieu de gamme Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G qui arrivent avec une certification IP67 pour une totale étanchéité, des capteurs photo principaux stabilisés, un design épuré, une batterie de 5000 mAh pour une large autonomie et des écrans AMOLED à 90 et 120 Hz. En voici tous les détails.

Afin d’étoffer sa gamme et de remplacer les modèles de l’année précédente, Samsung vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux smartphones, le Galaxy A33 5G et le Galaxy A53 5G. Ils viennent remplacer respectivement les Galaxy A32 5G et Galaxy A52 5G. Ils profitent tous les deux d’une certification IP67 ce qui les rend totalement étanches à l’eau et à la poussière. Ce n’était pas le cas du Galaxy A32 5G. Désormais les gouttes de pluie ou un plongeon dans l’eau ne font courir aucun risque à ces smartphones. Ils bénéficient également d’une protection Corning Gorilla Glass 5 pour l’écran afin de limiter la casse. Les deux smartphones embarquent une dalle AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels et sur 6,4 pouces rafraîchit à 90 Hz pour le Galaxy A33 5G et sur 6,5 pouces rafraîchit à 120 Hz pour le Galaxy A53 5G. Le premier a une encoche alors que le second dispose d’un poinçon. C’est d’ailleurs l'une des seules différences entre les deux mobiles, de face.

Un design plus épuré et une large connectivité

Le Galaxy A53 5G et le Galaxy A33 5G sont extrêmement similaires de dos puisque leur bloc optique est identique, plus épurée et même plus aérien qu’auparavant avec un moulage commun entre l’arrière du smartphone et le bloc, le tout étant en plastique. Ils sont déclinés en noir, blanc, rose ou bleu. L’autre différence de design entre les deux mobiles, ce sont les profils. D’une seule bande et non plus avec le dos qui ne revient pas dessus ni l’écran, ils sont mats pour le Galaxy A33 5G et brillants sur le Galaxy A53 5G, dans les mêmes tons que l’arrière.

Les deux smartphones sont compatibles avec les réseaux de télécommunication 5G et proposent aussi du Wi-Fi 5, et du Bluetooth 5.1 sans oublier le NFC. Pas de prise audio jack ici abandonnée au profit de la prise USB-C. Notez le son stéréo et la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Les deux mobiles sont animés par un processeur Samsung Exynos 1280 octo-core avec 6 Go pour le Galaxy A33 5G et 6 ou 8 Go pour le Galaxy A53 5G. Ils offrent 128 Go d’espace de stockage tandis qu’une version du Galaxy A53 5G propose 256 Go.

Une batterie qui tient deux jours et une configuration photo plutôt musclée

Les deux smartphones Samsung Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G sont équipés d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh ce qui fait dire au fabricant qu’on peut tenir deux jours d’utilisation avec une seule charge, tout dépendra, bien sûr de l’usage qui est fait de l’appareil. Ils supportent une charge à 25 watts ce qui est aujourd’hui le strict minimum.

Enfin, pour la configuration photo, ils embarquent tous les deux quatre capteurs. Le Galaxy A53 5G dispose d’un capteur de 64 mégapixels stabilisé optiquement et d’un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle accompagnés d’un capteur de 5 mégapixels dédié aux photos macro et un autre de 5 mégapixels aussi pour l’optimisation des portraits. Sur le Galaxy A33 5G, les capteurs ont le même usage mais moins de pixels : 48+8+5+2 mégapixels au dos. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 13 mégapixels alors que le Galaxy A53 5G dispose d’un objectif de 32 mégapixels.

Notez le son stéréo et l’animation par Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4.1. Samsung promet 4 ans de mises à jour majeure du système et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Les prix et les disponibilités

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A53 5G est proposé en précommande à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 mars pour un prix de 459 € pour la version 6+128 Go ou à 519 € pour la configuration 8+256 Go avec une paire d’écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Live offerte et un crédit de 50 € à valoir sur la plateforme Google Play. Les livraisons débuteront le 1er avril. Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A33 5G sera disponible dans les prochaines semaines uniquement en version 6+128 Go à un prix de 379 €.