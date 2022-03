Nothing lance son tout premier smartphone, le phone (1) animé par un processeur Qualcomm

La marque Nothing qui s’est faite remarquée lors du lancement de son premier produit sur le marché, une paire d’écouteurs transparente, vient d’organiser un événement pour annoncer la prochaine commercialisation de son premier smartphone. Baptisé phone (1), il sera animé par le système Nothing OS et un processeur Qualcomm Snapdragon.

Comme prévu, la marque Nothing a organisé un événement virtuel afin de présenter sa vision stratégique pour l’année à venir et l’arrivée prochaine du tout premier smartphone, le phone (1). C’est Carl Pei, à la tête de la société qui a mené la présentation et ainsi pu déclarer que : « Après avoir levé 144 millions de dollars, constitué une équipe de plus de 300 personnes et obtenu le soutien de partenaires de confiance tels que Qualcomm Technologies, nous sommes prêts pour phone (1), un lancement qui va marquer le début du changement sur le marché endormi des smartphones ».

Renouer avec les innovations ?

Avec le phone (1), Nothing compte donc rebattre les cartes et proposer des innovations majeures là où on peut considérer que les avancées technologiques se sont un peu ralenties ces dernières années, peut-être mis à part dans le domaine de la photo où chaque fabricant essaie de proposer des solutions toujours plus abouties. À l’heure de l’écriture de ces lignes, nous ne savons pas beaucoup de choses sur le futur phone (1) sauf qu’il sera animé par un processeur Qualcomm Snapdragon. Lors du MWC de Barcelone fin février, Carl Pei avait effectivement montré des prototypes de ce que pourrait être le phone (1) à Cristiano Amon, PDG de Qualcomm. Nothing indique toutefois que le deuxième produit de la marque se distinguera par un design aussi épuré que le premier. Les écouteurs Nothing Ear proposent effectivement un corps transparent. Pas sûr que l’intégralité de la coque du phone (1) soit transparente mais peut-être qu’une partie laissera entrevoir certains composants, un peu comme le mobile gaming Red Magic 6 Pro, par exemple.

Nothing OS à bord

L’autre annonce de cette présentation est le fait que le smartphone phone (1) fonctionnera avec une surcouche logicielle Nothing OS qui est « construit sur un écosystème ouvert et homogène qui connectera et intégrera sans difficulté les appareils Nothing ainsi que ceux des autres marques », précise la société. Nothing OS veut offrir une expérience rapide et fluide. Nothing promet 3 ans de mises à jour majeure et 4 ans de mises à jour de sécurité. Pour voir à quoi cela va ressembler, avant la commercialisation du phone (1), Nothing va mettre à disposition un premier aperçu de Nothing OS qui sera disponible via son lanceur d’application, en téléchargement sur certains modèles de smartphones à partir du mois d’avril 2022. Les prochaines semaines et les prochains mois seront l’occasion pour la marque de distiller plus d’infos sur le phone (1).