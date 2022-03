Un forfait mobile avec 140Go à 9.99€ sur le réseau Bouygues Telecom ou SFR, ça vous tente ?

Les deux MVNO Cdiscount Mobile et Prixtel vous offrent l'opportunité de profiter de 140Go de données mobiles à moins de 10€. Le premier utiliser le réseau Bouygues Telecom et le second celui de l'opérateur SFR. Pour quelle promo allez-vous craquer !

140 Go à 9,99 €/mois sur le réseau Bouygues Telecom

Jusqu'au 28 mars, l'abonnement Cdiscount Mobile avec 140Go de 4G vous est offert au prix extraordinaire de 9,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix habituel de 15,99 €/mois.

Les 140Go de données mobiles sont valables sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine. Avec cette offre mobile sans engagement, vous bénéficierez également de l'illimité pour communiquer et échanger des SMS et MMS à votre guise en France mais aussi en voyage depuis l'Europe et DOM. De plus, si ce forfait de téléphone 4G vous intéresse, vous pourrez naviguer sur le web avec une enveloppe de 15 Go depuis les DOM et depuis toute l'Union européenne.

Prixtel : un forfait boosté 140 Go pour 9,99 €/mois

Prixtel met en promo son forfait Le géant de 140Go à 200Go de données mobiles. Cette offre neutre en CO2 est flexible et sans engagement de durée. Son premier palier data est à 9,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 12,99€ et vous offre jusqu'à 140Go d'internet en France sur le réseau 4G de SFR. Si vous consommez entre 140 et 170Go, la facturation passe à 12.99€ pendant un an puis 18.99€ et entre 170 et 200Go à 15.99€ la première année puis 21.99€. La 5G est disponible avec ce forfait pas cher pour seulement 5€ de plus par mois.

Ce forfait mobile illimité, vous offre en plus 20Go de data, et ce, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.