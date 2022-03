2 jours supplémentaires pour ce forfait mobile 50Go à 4.99€

Si vous souhaitez changer de forfait mobile sans vous ruiner, vous devriez apprécier l'offre mobile de Prixtel ! En effet, son forfait neutre en CO2 et flexible Le petit est à prix réduit pendant 1 an, seulement si vous vous décidez avant demain, mercredi 30 mars, 23h59 ! Dans cet article, vous trouverez le détail de l'offre promotionnelle prolongée par l'opérateur !

Prixtel : son offre promotionnelle neutre en CO2 et flexible

L'opérateur a prolongé ses promotions sur l'ensemble de ses offres mobiles en laissant deux jours supplémentaires aux intéressés pour souscrire à l'une d'entre elles ! Ainsi, il est encore possible de profiter de 70Go d'internet pour moins de 10€ par mois en vous décidant avant demain, 23h59. Sans engagement, l'opérateur vous permet de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'opérateur Prixtel, voici quelques informations à connaître. Tout d'abord, l'opérateur a été reconnu pour la qualité de son service client* à la suite d'un sondage mené dans le cadre de la 6ème édition du palmarès des meilleures enseignes organisée par le magazine Capital.

Ensuite, ce dernier propose des forfaits mobiles flexibles. En effet, chacune de ses offres mobiles présente trois paliers data auxquels est attribué un tarif. Cela vous permet d'ajuster chaque mois votre consommation internet selon vos envies et vos besoins. Vous paierez alors le tarif correspondant à votre consommation de data (palier), soit le "prix juste" ! Le forfait qui nous intéresse aujourd'hui est le forfait Le petit qui propose un premier palier data avec 50Go, un second avec 60Go ainsi qu'un dernier avec 70Go d'internet.

Enfin, Prixtel se développe et évolue dans une dynamique écoresponsable : sa gamme de forfaits mobiles est neutre en CO2. C'est à travers des actions de plantations de milliers d'arbres - pins et chênes - sur le département du Loir-et-Cher que l'opérateur compense les émissions de dioxyde de carbone causées par l'utilisation des forfaits. Son objectif est ambitieux, il souhaite d'ici 2040 compenser 100% les émissions de CO2 ! Labellisé bas-carbone, Prixtel élargit son champ d'actions en mettant en place un soutien auprès d'agriculteurs souhaitant réduire également leurs émissions de CO2.

* N°1 dans la catégorie "opérateurs mobiles, téléphonie, Internet, TV"

Forfaits Le petit à partir de 4,99€

Jusqu’à demain soir, le forfait Le petit bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement ! Vous pouvez ainsi naviguer sur la toile à hauteur de 70Go en France métropolitaine à partir de 4,99€ par mois ! Notez que cette réduction est valable pendant 1 an, quel que soit le palier data utilisé.

Voici plus précisément comment se présente le forfait Le petit :

jusqu'à 50Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 50Go à 60Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 60Go à 70Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, votre forfait vous accompagne en vous permettant de disposer de 10Go d'internet dédiés à votre usage depuis ces destinations.

Du côté des communications, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble en France métropolitaine, depuis les départements d'outre-mer et même depuis les pays de l'Union européenne. Sachez toutefois que l'illimité ne s'applique pas pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM.

Besoin ou envie d'une enveloppe data plus élevée ? Les forfaits Le grand (100Go-140Go dès 6,99€/mois) et Le géant (140Go-200Go dès 9,99€/mois + option 5G) sont également en promotion jusqu’à demain soir ! Découvrez-en davantage sur le site officiel de l'opérateur.