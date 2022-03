Vivo lève (un peu) le voile sur son premier mobile pliant avant une présentation le 11 avril du Vivo X Fold

Plusieurs marques devraient proposer un modèle pliant cette année. Vivo est l’une d’entre elle et vient de publier une image puis une vidéo sur le réseau social chinois Weibo, dévoilant légèrement à quoi pourrait ressembler son premier smartphone pliant.

Vendredi dernier, le 25 mars, c’est sur le compte officiel de la marque Vivo que l’on pouvait voir la publication d’une image en une sorte de morphing entre les ailes d’un papillon et la charnière d’un smartphone pliant qui rentre en contact avec le coin d’un autre modèle identique. Un bref commentaire figure sur le message : « il y a toujours mieux et ça vaut le coup d’attendre ». Aujourd’hui, lundi, c’est une courte vidéo qui est mise en ligne sur le compte officiel de la marque Vivo. Celle-ci est accompagnée d’un message qui annonce la date de la présentation officielle du Vivo X Fold, le 11 avril. Il s’agira d’une annonce pour le marché chinois et nous les européens devront certainement attendre plusieurs mois avant de voir ce modèle arriver.

Quel design pour le Vivo X Fold ?

Selon la vidéo postée sur le réseau social Weibo, le smartphone pliant Vivo X Fold se plie comme un livre, à l’image du Samsung Galaxy Z Fold3 et du Oppo Find N, par exemple. Il a un écran externe légèrement incurvé qui revient sur les profils. Les deux volets qui se replient l’un sur l’autre semblent n’avoir aucun espace entre eux, à l’image du modèle proposé par Oppo et à la différence du Samsung. Un bouton poussoir semble être disponible sur l’un des profils.

Toujours sur le réseau social Weibo, le pronostiqueur Chat Digital Station pense savoir que l’appareil aura un écran flexible fabriqué par Samsung de très haute qualité qui s’ouvrira sur 7 pouces en diagonale. Il y aurait un double lecteur d’empreinte digitale à ultrasons et le smartphone embarquerait quatre capteurs photo au dos, en plus des autres capteurs permettant de se prendre en selfie. On pense à un capteur de 50 mégapixels avec un autre capteur de 48 mégapixels, un objectif de 12 mégapixels avec un zoom 2x et un dernier de 8 mégapixels avec un zoom optique 5x. L’écran externe aurait une diagonale de 6,5 pouces.

Le mobile aurait une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec une batterie de 4600 mAh supportant la charge filaire à 80 watts et sans fil à 50 watts. Le smartphone sera animé par le système Android 12 avec une surcouche OriginOS. Nous aurons tous les détails du premier smartphone pliant Vivo X Fold le 11 avril.