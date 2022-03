Samsung Galaxy A53 : plus que 3 jours pour recevoir 200€ de cadeaux grâce à une offre de précommande incroyable

Annoncé il y a seulement quelques jours, le tout nouveau smartphone Samsung, le Galaxy A53 est depuis peu disponible en précommande. Pour fêter cette sortie comme il se doit, Samsung propose une belle offre. Pendant encore 3 jours Samsung vous offre une paire de Galaxy Buds ainsi qu’un crédit de Google Play de 50€. Voici comment en profiter !

Des cadeaux offerts d’une valeur de 200€ pour la précommande du Samsung Galaxy A53

A la recherche d’un bon plan pour vous offrir un smartphone Samsung récent ? Nous avons l’offre qu’il vous faut ! Jusqu’au 31 mars prochain, c'est-à-dire jeudi, recevez jusqu’à 200€ de cadeaux pour la précommande d’un Samsung Galaxy A53. Quel que soit le coloris choisi, une paire de Galaxy Buds Live Mystic Black vous est offerte. Il s’agit d’écouteurs sans fil avec réduction de bruit d’une valeur de 149€. Un deuxième cadeau est également disponible. Il s’agit d’un crédit Google Play de 50€. Au total, c’est bien 200€ de cadeaux qui vous seront offerts ! Cette offre est vraiment incroyable !

Vous pouvez profiter de cette offre promotionnelle chez RED by SFR. L’opérateur propose le smartphone seul et débloqué, sans avoir besoin de souscrire à un forfait. En le précommandant dès aujourd’hui, il sera expédié le 31 mars. Vous serez donc le premier à avoir entre les mains ce tout nouveau téléphone Samsung.

Les caractéristiques techniques du tout nouveau Samsung Galaxy A53

Le Samsung Galaxy A53 5G est disponible en quatre coloris différents (noir, blanc, bleu et orange). Il a un poids de 189 g et a pour dimensions 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il présente une assurance contre la poussière et résiste à l'eau. Du côté de la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy A53 5G propose une dalle Super AMOLED avec une définition de 2400 X 1080 px, 6,50 pouces de diagonale et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi équipé d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Le Galaxy A53 5G embarque cinq objectifs quant à la photographie, quatre à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière se caractérise pour sa part par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté quant à lui de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant intègre, lui, une résolution de 32 Mpx. Cet appareil embarque un stabilisateur optique. Sur le plan des clips vidéo, l'appareil peut capturer en 4k.

Le mobile embarque une puce Exynos 1280, appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce propose par ailleurs un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Le portable est doté d'une puce graphique Mali G68 MC4. D'un point de vue réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil fonctionne sous la version Android 12. Côté autonomie, il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 25 W.