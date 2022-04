Samsung Galaxy A53 vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : lequel acheter ?

Vous souhaitez un bon smartphone mais hésitez entre le Samsung Galaxy A53 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir celui qui est vraiment fait pour vous.

Le design du Samsung Galaxy A53 5G est assez intéressant dans le sens où ses bords sont brillants, presque à plat alors que son dos propose un revêtement mat qui limite les traces de doigts et dont la partie supérieure gauche semble intégrer les capteurs photo. Sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, les lignes sont plus franches avec des bords vraiment plats et un bloc d’optiques à l’arrière qui est plus visible que sur le concurrent sud-coréen du jour.

Le Galaxy A53 5G est proposé en coloris blanc, noir, bleu ou pêche tandis que le Xiaomi est décliné en gris foncé, vert foncé ou bleu clair. C’est le Samsung le plus léger avec 189 grammes contre 204 grammes pour le Xiaomi. C’est aussi lui qui est le plus compact et le plus fin avec 8,1 mm de profil contre 8,34 mm.

Pourtant, le Galaxy A53 5G embarque une batterie légèrement plus imposante que le Xiaomi puisqu’elle fait 5000 mAh contre 4500 mAh. Mais si le Samsung peut avoir un léger avantage sur l’autonomie, c’est sans conteste le Xiaomi qui se charge le plus rapidement pouvant supporter la charge à 120 watts contre seulement 25 watts pour le Samsung. Seulement 20 minutes seraient nécessaires pour charger totalement le Redmi Note 11 Pro+ 5G contre plus d’une heure et demie pour le Galaxy A53 5G.

Lequel embarque le meilleur écran ?

Si vous cherchez le plus grand écran, il est installé sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G qui propose une surface d’affichage de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED contre 6,5 pouces, aussi en AMOLED chez Samsung. Les deux offrent une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. La configuration photo du Samsung est de 4 capteurs avec 64+12+5+5 mégapixels contre un triple objectif de 108+8+2 mégapixels sur le Xiaomi. Le Samsung dispose d’un objectif de 32 mégapixels contre un module de 16 mégapixels. Les deux sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde.

Les autres caractéristiques comparées

Le Xiaomi propose un port audio jack ce que n’a pas le Samsung. Ils sont tous les deux compatibles 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2 et peuvent accueillir deux cartes SIM. Ils acceptent également les cartes mémoires. Le lecteur d’empreinte est installé sous l’écran pour le Samsung alors qu’il est sur le profil sur le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Les deux proposent un son stéréo, signé JBL dans le cas du Xiaomi. Ce dernier est seulement protégé contre les éclaboussures alors que le Galaxy A53 de Samsung est certifié IP67 donc totalement étanche à l’eau et à la poussière. Enfin, le Samsung profite d’une puce Exynos 1280 qui devrait offrir de très bonnes performances face au nouveau chipset Dimensity 920 de MediaTek. Les deux smartphones sont proposés avec 6 ou 8 de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage pouvant, dans les deux cas, être étendu grâce à une carte mémoire.