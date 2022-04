Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro avec le même bagage de capteurs photo que les précédents

Après les bons Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google entend bien conserver cette dynamique et devraient prochainement proposer les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro après le Pixel 6a attendu pour une annonce officielle le 11 mai prochain. Les futurs Pixel 7 et Pixel 7 Pro devraient disposer des mêmes capteurs que les précédents mais profiter d’optimisations logicielles.

Google a particulièrement innové pour ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro non seulement en termes de design marquant une rupture certaine avec les anciens Pixel 4a 5G ou Pixel 5, presque des copies conformes, mais aussi en termes de puissance de calcul ayant fait développer une puce spéciale, le chipset Tensor fabriqué par Samsung. La partie photo a également été revue à la hausse avec des capteurs embarquant beaucoup plus de pixels que les générations d’avant même s’il faut toujours rappeler que le nombre de pixels ne fait pas toute la qualité d’un capteur. On connait les compétences de Google pour développer des traitements photo extrêmement poussés permettant d’obtenir de très beaux clichés. Ainsi, comparés aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient paraître un peu moins excitants mais c’est mal connaître Google qui devrait miser, justement sur le traitement logiciel pour les photos.

Des configurations photo identiques aux précédents

En effet, il semble que cela soit la voie choisie par le géant américain pour ses prochains smartphones. Plusieurs sources pensent savoir que le Pixel 7 et Pixel 7 Pro auront les mêmes configurations que le Pixel 6 et Pixel 6 Pro soit, respectivement 50+12 mégapixels et 50+12+48 mégapixels (avec un zoom optique 4x). Ils seront certainement optimisés pour tirer les meilleures performances possibles. En outre, les prochains smartphones de Google conserveraient également une grande partie du design des Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec une large bande à l’arrière pour intégrer les capteurs photo. Le Pixel 7 pourrait disposer d’un écran de 6,3 pouces contre 6,4 pouces pour l’actuel Pixel 6 tandis que la version Pro aurait le même écran. Ils devraient être alimentés par la seconde génération de puces Google Tensor et nous attendons une annonce officielle d’ici le mois d’octobre, au plus tard.