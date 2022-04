Motorola lance officiellement le Moto edge 30 avec une fiche technique très intéressante et un prix contenu

La marque Motorola, passée sous le giron du chinois Lenovo vient officiellement d’annoncer la commercialisation d’un nouveau smartphone de la gamme edge dont la spécificité est de proposer des modèles flagships. Le nouveau Motorola edge 30 vient rejoindre le Motorola edge 30 Pro annoncé fin février et en voici tous les détails.

Fin février, Motorola prenait la parole juste avant l’ouverture du salon du MWC de Barcelone pour annoncer son nouveau modèle flagship, le Motorola edge 30 Pro. Un peu perdu dans la masse médiatique de l'événement et des autres annonces des autres marques, le edge 30 Pro se voit maintenant adjoindre une version plus abordable mais avec une fiche technique plutôt intéressante.

La même configuration photo que le edge 30 Pro

Le Motorola edge 30 a un design assez similaire à son aîné, le edge 30 Pro. Proposé en finition gris météore, bleu clair ou argent, il profite de profils plutôt plats. Son bloc optique est légèrement plus bombé que celui du edge 30 Pro. Il bénéficie de trois capteurs au dos. Il y a un module principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 stabilisé optiquement et doté d’un autofocus à détection de phase PDAF omnidirectionnel afin de limiter les photos floues. Il y a également un deuxième capteur de 50 mégapixels qui s’occupe des prises de vue en mode macro mais aussi des photos en mode ultra grand-angle. Enfin, le dernier objectif est un module de 2 mégapixels, là pour optimiser les photos en mode portrait grâce à sa capacité à calculer les profondeurs de champ. Il s’agit là de la même configuration que le Motorola edge 30 Pro. Pour les selfies, alors que ce dernier propose un capteur de 60 mégapixels, le Motorola edge 30 dispose d’un objectif de 32 mégapixels.

Quelles autres caractéristiques techniques pour le Motorola edge 30 ?

Le Motorola edge 30 utilise un écran AMOLED de 6,7 pouces en diagonale avec une fréquence de rafraîchissement plus élevée que la moyenne, soit 144 Hz, comme sur les mobiles gaming. Ainsi, on peut profiter de défilements parfaitement fluides et d’une bonne réactivité de l’écran dans les jeux vidéo. Il y a un lecteur d’empreinte digitale dessous et on peut compter sur une définition de 1080x2400 pixels avec une compatibilité HDR10+, format disponible sur certaines plateformes de streaming. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4020 mAh supportant la charge à 33 watts. Le bloc d’alimentation est livré dans la boîte. Notez également la présence d’une coque transparente pour protéger l’appareil sitôt sorti de son emballage. Le smartphone fonctionne grâce à une puce Qualcomm Snapdragon 778G+ associée à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go ou 256 Go, selon la version choisie. Il n’est malheureusement pas possible d’ajouter une carte mémoire.

La connectivité, la disponibilité et les prix ainsi que les offres de lancement pour le Motorola edge 30

Le Motorola edge 30 est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6E ainsi que du NFC et du Bluetooth 5.2. Il est équipé de deux haut-parleurs avec une compatibilité Dolby Atmos. Motorola nous a dit avoir particulièrement travaillé sur le son produit par l’appareil, ici stéréo, afin de proposer un rendu qui soit meilleur que celui du edge 20, assez critiqué. Le smartphone a des dimensions de 159,8x74,24 mm pour une finesse de 6,79 mm seulement ce qui en fait l’un des mobiles les plus fins du marché. Il fait 155 grammes sur la balance et il est certifié IP52 donc résistant aux éclaboussures mais pas étanche. Enfin, notez que l’appareil fonctionne sous Android 12 et qu’il embarque la fonction Ready For pour déporter l’écran (et les fonctions, le cas échéant) sur celui d’un ordinateur, en mode Mobile Desktop, avec ou sans fil. Motorola promet deux ans de mises à jour majeures Android et trois ans de mises à jour de sécurité pour ses smartphones.

Le Motorola edge 30 est disponible à partir du 27 avril à 499,99 € pour la version avec 128 Go ou à 549,99 € pour avoir 256 Go d’espace de stockage. Une offre de lancement est prévue du 28 avril au 15 mai inclus, offrant 100 € de remise immédiate pour l’achat d’un Motorola edge 30 128 Go et 50 € de remise immédiate pour l’achat d’un Motorola edge 30 de 256 Go, exclusivement sur le site Internet de la marque.