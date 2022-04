Deux nouveaux forfaits mobiles dès 4.99€ sans condition de durée sur le réseau Bouygues Telecom

Cdiscount Mobile lance deux nouveaux forfaits pas chers et pas seulement la première année jusqu'au 3 mai inclus. Ces deux abonnements de téléphones sans engagement avec 10Go ou 80Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom sont disponibles à partir de 4.99€. Voici tous les détails

Cdiscount Mobile : deux offres illimitées à prix mini et pas que la 1ère année

Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez jusqu'au 3 mai inclus profiter de l'une de ses offres limitées sans engagement bénéficiant d'un prix réduit et pas seulement la première année. Quelle que soit l'offre choisie, vous pourrez communiquer via appels, SMS et MMS sans compter aussi bien en France que depuis l'Europe et les DOM.

Idéal pour les petits budgets, le forfait sans engagement à 4.99€ par mois et pas que la 1ère année offre 10Go 5Go en France, en Europe et dans les DOM.

Si vous souhaitez profiter davantage d'internet mobile, vous pouvez opter pour la Série Limitée 80Go, au prix de 8,99€ par mois sans condition de durée. Vous pourrez donc consommser jusqu'à 80Go en France et jusqu'à 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Comment conserver son numéro de mobile ?

Pour changer d'opérateur mobile tout en conservant votre numéro de mobile, c'est possible grâce à la portabilité du numéro. Ce service gratuit est proposé chez les différents opérateurs mobiles du marché, pour ce faire, le nouvel abonné devra communiquer son code RIO lors de sa souscription. Ce code composé de 12 caractéres est disponible sur un simple appel au 3179.