Forfait mobile : Top 3 des offres valables sans condition de durée avec 60Go de 4G dès 6.90€

Envie ou besoin d'un forfait mobile à prix cadeau et pas que la première année d'abonnement ? Alors cet article devrait vous intéresser ! On vous présente notre top 3 des forfaits sans engagement avec 60Go d'internet des opérateurs Syma Mobile, Auchan Télécom et SOSH.

Syma Mobile : 60Go à 6,90€ Chez Syma Mobile, vous pouvez jusqu'au 3 mai inclus apprécier son forfait 60Go à seulement 6,90€ par mois sans condition de durée ! Vous pourrez alors naviguer sur la toile à hauteur de 60Go d'internet en France métropolitaine et profiter des 5Go inclus pour rester connecté lors de vos déplacements à travers l'Union européenne, les DOM, l'Islande, la Norvège ou encore le Liechtenstein. Ce forfait pas cher vous permettra par ailleurs de bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'ensemble des destinations précitées ainsi que de l'option "appels internationaux", et ce, gratuitement ! Auchan Télécom : 60Go à 7,99€ Auchan Telecom de son côté propose lui aussi jusqu'au 3 mai inclus, une série limitée avec 60Go d'internet disponibles en France métropolitaine pour la somme de 7,99€ par mois même après la première année d'abonnement ! Vous êtes amené à voyager à l'étranger ? Votre forfait sans engagement vous accompagne en vous fournissant 8Go utilisables en Europe et dans les DOM. Vous profiterez bien entendu de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS depuis ces zones comme depuis la France métropolitaine. SOSH : 60Go à 13,99€ La série limitée de SOSH est disponible encore jusqu'à ce lundi 2 mai, 9h00. À 13,99€ par mois sans limitation de durée, cette série vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 60Go en France métropolitaine et vous donnera la possibilité de disposer de 12Go lorsque vous séjournez au sein de l'Union européenne et des DOM. En ce qui concerne les communications, l'opérateur vous donne également l'opportunité de profiter de l'illimité depuis la Métropole, mais également depuis les DOM et plus largement dans l'Union européenne.