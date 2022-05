Poco F4 GT ou Xiaomi 12 Pro, lequel acheter ?

Vous souhaitez vous offrir un smartphone extrêmement performant mais hésitez entre le Poco F4 GT et le Xiaomi 12 Pro ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à faire votre choix et à sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Le design du Xiaomi 12 Pro est réellement remarquable non seulement parce qu’il propose une parfaite prise en main et un bon équilibre mais également parce que son bloc optique est très bien intégré. C’est aussi le cas sur le Poco F4 GT mais avec des matériaux qui ne sont pas d’aussi bonne qualité, même s’ils ne déméritent pas. Le Xiaomi 12 Pro est un peu plus haut mais moins large que le Poco F4 GT. Il est toutefois plus fin que son concurrent du jour et également plus léger, accusant tout de même 205 grammes sur la balance contre 210 grammes pour le Poco F4 GT. Officiellement, ni l’un ni l’autre ne sont étanches, tout juste sont-ils protégés contre les éclaboussures.

Une bataille de performances

Techniquement, les deux appareils sont équipés du même processeur, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, soit le chipset le plus puissant du moment pour les smartphones sous Android. Il est associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive pour le Poco F4 GT et 12 Go pour le Xiaomi 12 Pro. Tous les deux peuvent profiter de la fonction RAM Extended ce qui permet d’attribuer jusqu’à 7 Go supplémentaires de mémoire vive, puisant dans la capacité de stockage. Le Poco F4 GT commence à 128 Go et propose également une version avec 256 Go. C’est la seule capacité de mémoire interne disponible pour le Xiaomi 12 Pro. Aucun ne peut supporter de carte mémoire. Le Poco F4 GT dispose d’une batterie ayant une capacité de 4700 mAh contre 4600 mAh pour le Xiaomi 12 Pro. Les deux appareils supportent la charge à 120 watts proposant ainsi une vitesse équivalente soit une charge complète en moins de 20 minutes. Le Xiaomi 12 Pro a l’avantage de pouvoir être rechargé sans fil et de proposer la charge inversée.

Deux écrans remarquables

Les deux écrans des Poco F4 GT et Xiaomi 12 Pro sont presque identiques mais deux avantages pour le Xiaomi tout de même. En effet, ce dernier dispose d’une diagonale plus grande, 6,73 pouces contre 6,67 pouces mais il offre aussi une meilleure définition donc une plus grande lisibilité avec 1440x3216 pixels au maximum. Les deux sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision, comme les iPhone 12 et iPhone 13. Tous les deux ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, pour les jeux vidéo. Les Poco F4 GT et Xiaomi 12 Pro embarquent la même connectivité soit de la 5G, du Wi-Fi 6E, du NFC et bien entendu du Bluetooth. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil sur le Poco F4 GT alors qu’il est sous l’écran sur le Xiaomi 12 Pro. Pour l’audio, il y a un avantage certain avec le Xiaomi 12 Pro qui est équipé de 4 haut-parleurs avec deux tweeters et deux woofers tandis que le Poco F4 GT ne possède que deux haut-parleurs. Dans les jeux vidéo, le Poco F4 GT a un petit avantage puisqu’il est équipé de deux gâchettes sensitives.

Apple iPhone 13 acheter au meilleur prix Rakuten

771,77 € Rakuten

Boulanger 859,00 € acheter Boulanger

Fnac 859,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Enfin, pour la partie photo, sachez que le Xiaomi 12 Pro a une avance assez sérieuse sur son concurrent du jour étant donné qu’il est équipé de trois capteurs de 50 mégapixels là où le Poco F4 GT dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels et d’un autre capteur de 8 mégapixels pour gérer les photos en mode ultra grand-angle. Pour les prises de vue en mode macro, il faut compter sur un capteur de 2 mégapixels seulement quand ce travail est confié à un module de 50 mégapixels sur le Xiaomi 12 Pro. Pour les selfies, là encore avantage pour ce dernier avec un objectif de 32 mégapixels à l’avant contre un capteur de 20 mégapixels sur le Poco F4 GT.