Forfait mobile : Ces promotions de 50 à 150Go valables à vie dès 4.90€ à saisir immédiatement

Si vous n'avez pas vu passer les offres promotionnelles de Syma Mobile, valables à vie, ce n'est pas trop tard ! En effet, ces dernières sont encore disponibles jusqu'à demain soir, 23h59 ! De 50Go à 150Go dès 4,90€ par mois, sans engagement, avec plusieurs options gratuites ou payantes pour agrémenter votre offre mobile ; découvrez ces offres dans et article !

Syma Mobile : une offre mobile complète

L'opérateur Syma Mobile propose des offres mobiles bénéficiant d'un tarif préférentiel sans condition de durée ! Vous pouvez en profiter en souscrivant à l'une d'entre elles avant demain soir, minuit ! Quatre forfaits s'offrent à vous avec 50Go, 110Go, 140Go et 150Go d'internet en France métropolitaine.

Les forfaits de Syma Mobile sont sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Pour agrémenter votre offre mobile en fonction de vos besoins comme de vos envies, l'opérateur met à disposition des options payantes entre 4€ et 20€, activables et résiliables en quelques clics. "Appels illimités", "International", "Internet 10Go en 4G" ou encore "appels & SMS illimités + 5Go depuis USA" en sont quelques exemples.

Les forfaits en promotion : de 50Go à 150Go

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous profiterez de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement en Europe, mais aussi depuis la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. De plus, les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM sont inclus et illimités avec chacun des forfaits de Syma Mobile.

Idéal pour les petits budgets, le forfait 50Go est à seulement 4,90€ par mois ! Vous disposerez alors de 50Goen France métropolitaine, dont 4Go dédiés à votre connexion lors de vos séjours à l'étranger*.

Pour bénéficier davantage de data, trois choix s'offrent à vous :

8,90€/mois : 110Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'UE* et les DOM**

en France, dont 6Go utilisables depuis l'UE* et les DOM** 9,90€/mois : 140Go en France, dont 7Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont 7Go utilisables depuis l'UE* et les DOM 10,90€/mois : 150Go en France, dont 8Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

Ces trois forfaits pas chers vous permettent de profiter gratuitement de l'option "appels internationaux". Les deux derniers vous ouvrent l'accès à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois.

*UE/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein

**Disponible jusqu’au 17/05 inclus