Où acheter le tout nouvel Honor X8 en promotion et au meilleur prix ?

A peine arrivé sur le marché, que le tout nouvel Honor X8 est déjà en promotion. Vous pourrez le trouver à prix réduit chez Boulanger. Avec une remise immédiate de -7%, son prix est en baisse. Découvrez vite le prix de ce smartphone Honor et comment profiter de cette offre promotionnelle.

Honor X8 : à peine disponible et déjà en promotion chez Boulanger

Après vous avoir présenté la promotion concernant le Xiaomi Redmi Note 11, nous souhaitions vous parler de celle qui concerne le tout nouvel Honor X8. Deux smartphones récents en promotion qui sont des choix parfaits pour ceux qui souhaitent changer de smartphone à petit prix. Disponible depuis quelques jours seulement, il est déjà possible de trouver l’Honor X8 à prix réduit. Après une remise immédiate de 20€, son prix baisse chez Boulanger. Vous pouvez donc l’acheter à 239€ au lieu de 259€. Un smartphone récent à moins de 250€, c’est un bon plan à ne pas rater.

Chez boulanger vous avez le choix entre la livraison, gratuite et rapide à domicile, et le retrait en magasin. Bénéficiez également du service après-vente Boulanger ou encore d’un retour ou échange gratuit de votre smartphone en cas de problème. Une garantie de deux ans est offerte sur ce produit.

Toutes les caractéristiques du tout nouvel Honor X8

L'Honor X8 se décline en trois couleurs différentes (noir, argent et bleu). Il a un poids de 177 g et a pour dimensions 163,4 x 74,7 x 7,45 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Le smartphone Honor X8 est doté d'un écran LCD d'une définition de 2388 X 1080 px, de 90 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,70 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

La puce Snapdragon 680 est épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Le mobile est aussi équipé d'une puce graphique Adreno 610. Sur le plan connectivité et réseau, le portable est équipé de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil utilise la version Android 11. Pour ce qui est de l'autonomie, sa batterie de 4 000 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide (22,5 W).

Côté photo, cinq objectifs sont présents sur l'Honor X8, quatre modules arrière et un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le dernier objectif arrière propose 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant se caractérise quant à lui par 16 Mpx de résolution. Du point de vue des vidéos, le portable peut enregistrer en 1080p. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos de qualité.