Les realme 9 et realme 9 5G maintenant disponibles avec un très bon rapport qualité prix

La marque realme a récemment annoncé la commercialisation de deux nouveaux smartphones le realme 9 mais aussi le realme 9 5G qui permet d’accéder aux très haut débit en situation de mobilité. Ils sont maintenant disponibles à partir de 260 € et en voici tous les détails.

Un peu plus tôt dans l’année, realme avait officialiser les smartphones realme 9 Pro, realme 9 Pro+ et l’entrée de gamme realme 9i. Désormais, il va aussi falloir compter sur la présence de deux nouveaux dans cette série avec le realme 9 et le realme 9 5G. Pour le fabricant chinois, il s’agit de continuer à proposer des appareils abordables en termes de tarifs mais qui peuvent malgré tout offrir des usages polyvalents et suffisamment intéressants pour un large public.

Realme 9 5G, une configuration intéressante

Le nouveau smartphone realme 9 5G est un peu plus grand que la version classique proposant des dimensions de 162,6x74,8x8,5 mm pour un poids de 188 grammes. Son design est assez conventionnel avec une conception en plastique. L’écran utilise une dalle LCD IPS de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 1080x2400 pixels pour une bonne lisibilité. Le realme 9 5G fonctionne grâce au processeur MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive selon la configuration choisie et propose une capacité de stockage interne de 128 Go extensibles via une carte mémoire. Notez la possibilité de profiter de 3 Go de RAM dynamiques supplémentaires si besoin, une fonction que l’on peut activer dans les paramètres afin de puiser dans l’espace de stockage.





Pour la configuration photo, le realme 9 5G dispose de trois capteurs à l’arrière : 48+2+2 mégapixels avec un capteur frontal de 16 mégapixels. Le smartphone est compatible 5G, Wi-Fi 5 et Bluetooth mais ne supporte pas la technologie NFC pour le paiement sans contact, par exemple. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh supportant la charge 18 watts.

Pour les personnes qui souhaitent brancher un casque filaire au téléphone, il y a une prise audio jack. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille, sur le profil droit afin d’éviter que n’importe qui utilise le mobile sans l’accord de son propriétaire. Le realme 9 5G est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Sa configuration est finalement moins intéressante que celle du realme 9 mais il propose un accès à la 5G ce qui peut être un critère de choix important pour certains utilisateurs.

Un realme 9 4G mais avec un meilleur affichage et une configuration photo plus avancée

En effet, le nouveau realme 9 est un modèle qui est « limité » à la 4G. L’appareil est compatible Wi-Fi 5, Bluetooth mais pas NFC. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Celui-ci utilise une dalle AMOLED bien plus performante en termes d’affichage que la dalle LCD installée sur le realme 9 5G. Comptez sur une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une diagonale de 6,4 pouces et une définition de 1080x2400 pixels. Il est protégé contre les rayures avec la technologie Corning Gorilla Glass 5.

Pour prendre des photos, le realme 9 5G propose trois capteurs : 108+8+2 mégapixels à l’arrière et un objectif de 16 mégapixels en frontal, derrière un poinçon. La batterie du smartphone a une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts ce qui devrait lui permettre de tenir au moins une bonne journée et demie avec une seule charge. Techniquement, le realme 9 est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie et 128 Go d’espace de stockage extensibles en ajoutant une carte mémoire micro SD. Comme son acolyte, il peut utiliser la fonction RAM Extended pour gagner en réactivité.

Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. Le realme 9 fonctionne sous Android 12 cette fois avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Il mesure 160,2x73,3x8 mm pour un poids de 178 grammes.

Le realme 9 embarquant 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage est proposé à un prix de 279,99 €. Jusqu’au 20 mai, il est l’objet d’une promotion à 249,99 € sur le site realme et Amazon. Comptez sur un tarif de 299,99 € pour la version 8+128 Go.

Le nouveau smartphone realme 9 5G est disponible pour un prix de 259,99 € pour le modèle 4+64 Go alors que la version 4+128 Go est proposée à un tarif de 279,99 €. Une promotion est valable sur le modèle 4+64 Go jusqu’au 20 mai à 229,99 €.