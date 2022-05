Forfait pas cher : Découvrez les nouvelles promos valables à vie de cet opérateur Low Cost

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan pour changer de forfait mobile, vous devriez trouver votre bonheur parmi les nouvelles offres promotionnelles de Syma Mobile, lancées ce matin et disponibles jusqu'au 25 mai prochain ! De 20Go à 150Go à prix cassé sans condition de durée, l'illimité pour communiquer, l'option 5G, ... découvrez-les dans cet article !

De nouvelles promotions signées Syma Mobile

L'opérateur a lancé ce matin de toutes nouvelles offres permettant à toutes et tous de trouver le forfait qui convient le mieux. De 20Go à 150Go à moins de 11€ par mois, l'opérateur met à disposition ses offres promotionnelles jusqu'au 25 mai prochain inclus. Les tarifs préférentiels proposés seront valables sans limitation de durée, évitant ainsi les variations, parfois malvenues, dans le budget de téléphonie mobile !

Afin d'agrémenter votre offre mobile, vous avez l'opportunité de souscrire à certaines options payantes allant de 4€ à 20€. Ces dernières peuvent être activées et désactivées en quelques clics, vous permettant ainsi d'ajuster votre offre selon vos besoins et envies du moment. Vous trouverez, entre autres, les options suivantes : "appels illimités", "Internet 10Go en 4G", "International" ou encore "appels & SMS illimités + 5Go depuis USA".

Sans engagement, l'ensemble de ces forfaits pourront être résilier dès que vous le souhaitez et sans frais.

De 20Go à 150Go dès 4,90€

Chacune de ces offres vous permettra de communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement en Europe, mais également depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Notez que vos communications émises depuis la Métropole vers les DOM sont incluses dans les offres de Syma Mobile.

Le forfait à prix mini est l'offre 20Go à 4,90€ par mois. Vous naviguerez sur le web à hauteur de 20Go en Métropole et pourrez utiliser jusqu'à 4Go lors de vos séjours dans les zones précitées.

Pour bénéficier d'une enveloppe data plus conséquente, quatre choix s'offrent à vous :

6,90€/mois : 80Go en France, dont 5Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont 5Go utilisables depuis l'UE* et les DOM 7,90€/mois : 110Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont 6Go utilisables depuis l'UE* et les DOM 9,90€/mois : 140Go en France, dont 7Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont 7Go utilisables depuis l'UE* et les DOM 10,90€/mois : 150Go en France, dont 8Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

L'ensemble de ces forfaits vous ouvrent l'accès à l'option "appels internationaux", et ce, gratuitement. Les forfaits 140Go et 150Go vous donnent, quant à eux, la possibilité de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois.

*UE/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein