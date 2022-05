La production de composants pour les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 de Samsung a commencé

Les deux prochains smartphones pliants de la marque Samsung sont officiellement attendus dans le courant de l’été, en août et devraient être annoncés lors d’un événement Unpacked. Le média sud-coréen The Elec croit savoir que Samsung Electronics a commencé la production en série de composants de base pour les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4.

Si le calendrier est bien respecté, les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 seront officialisé lors d’une nouvelle session Unpacked organisée par Samsung début août. D’ici là, il faut tout mettre en œuvre afin que les smartphones soient livrables. Le média The Elec vient publier un rapport selon lequel d’après plusieurs sources de l’industrie, le géant Samsung Electronics aurait commencé la production en série des composants qui seront intégrés dans ces smartphones pliants de nouvelle génération. La firme devrait ensuite enchaîner, courant juin, avec la production de masse des appareils eux-mêmes. Plus de Galaxy Z Flip4 produits que de Galaxy Z Fold4 Toujours d’après The Elec, Samsung prévoirait de produire plus de 10 millions d’unités pliables qui seront répartis entre les modèles Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 d’ici la fin de l’année 2022. 70% d’entre eux pourraient être des Flip4, modèles à clapet alors que 30% seraient des Fold4, s’ouvrant comme un livre. Il ne s’agirait là que d’estimations, car la production réelle ne sera pas connue avant le mois de juillet, suivant la cadence des premières unités produites courant juin, mois pendant lequel les appareils doivent être assemblés et finalisés. À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip3 représentait 65% de la production de mobiles pliants chez Samsung en 2021 contre 35% pour le Galaxy Z Fold3. De son côté, la division écran Samsung Display est pressenti pour augmenter sa capacité de fabrication de modules de dalles pliables passant de 7 lignes de production à 10 dans son usine vietnamienne avec un objectif de 2 millions d’écrans produits par mois contre 1,4 à 1,5 million d’unités produites auparavant. Enfin, notez que, toujours d’après The Elec, Samsung rognerait sur ses marges qui se monteraient à 15% contre 20% sur les modèles actuels afin de garder des prix dans la limite du raisonnable et à la portée des personnes intéressées par ces smartphones pliants. Samsung Galaxy Z Fold 3 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

1259,00 € Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 1299,00 € acheter Amazon Marketplace

Rakuten 1308,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Samsung Galaxy Z Flip 3 acheter au meilleur prix Rakuten

670,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 676,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 699,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix