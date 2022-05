Dernière chance pour ces trois forfaits mobiles écolos de 40 à 200Go dès 4.99€ !

Vous êtes passés à côté des promos sur les forfaits mobiles écolos de Prixtel ? Pas de panique, il vous reste encore quelques heures pour craquer pour ces offres sans engagement à prix sacrifié ! De 40Go à 200Go d'internet à partir de 4,99€ par mois, découvrez ces bons plans dans cet article !

De 20Go à 200Go à prix réduit

L'opérateur Prixtel met à disposition trois forfaits mobiles à prix réduit durant une année enitière jusqu'au 23 mai inclus. Vous avez donc jusqu'à ce soir minuit pour souscrire au forfait Le petit, Le grand ou Le géant. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Ces trois offres écolos et sans engagement de durée vous permettront de communiquer à votre guise depuis la France, les DOM et les pays de l'Union européenne, grâce à l'illimité. En matière d'internet, l'opérateur propose un ajustement automatique selon la consommation chaque mois. Le principe est simple, chaque abonnement de téléphone se compose de trois paliers data associés chacun à un tarif spécifique.

L'offre mobile Le petit : 40 à 60Go dès 4.99€ !

Le forfait Le petit parfait pour les petits budgets est en promotion à partir de 4.99€ par mois. Il est inclut 10Go depuis l'Europe et les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité en France et depuis l'UE et DOM. Pour l'internet mobile en France; les trois paliers suivants sont mis à disposition :

jusqu'à 40Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Le forfait Le grand : entre 100 et 140Go dès 6.99€

Le forfait Le grand de Prixtel en promotion à partir de 6.99€ par mois vous offre les appels, SMS et MMS en illimité en France, en Europe et DOM. 20Go sont alloués en Europe et DOM et en France, votre consommation s'ajustera selon les niveaux suivants :

jusqu'à 100Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

Le forfait Le géant : entre 140 et 200Go dès 9.99€

Avec ce forfait Le géant, vous pourrez communiquer sans compter via les appels, SMS et MMS illimité ainsi que les appels à volonté depuis la Métropole vers les numéros d'Amérique du Nord ainsi que vers les fixes de l'Union européenne et des DOM. Vous disposerez de 20Go en Europe et DOM. Pour l'internet mobile en France, cet abonnement propose ces paliers :