Realme Narzo 50 en version 4G ou 5G et realme Narzo 50A Prime à l’assaut de l’entrée de gamme

La marque realme développe son offre sur le segment de l’entrée de gamme afin de proposer des smartphones aussi abordables que possible avec l’arrivée des modèles Narzo 50 4G, Narzo 50 5G et Narzo 50A Prime à partir de 170 € et dont voici tous les détails.

Pour occuper encore plus de place sur le marché des smartphones, la marque realme a comme principale stratégie de proposer une quantité impressionnante de modèles. L’idée est que chacun puisse trouver ce qu’il cherche en proposant des appareils aux caractéristiques techniques intéressantes. Le créneau de la série Narzo est d’offrir de bonnes performances notamment pour les jeux vidéo tout en gardant un prix contenu. Realme met donc trois nouveaux téléphones portables sur le marché avec les modèles Narzo 50 4G, Narzo 50 5G et Narzo 50A Prime, le plus abordable.

Un Narzo 50 compatible 5G

Le realme Narzo 50 5G est donc principalement dédié au gaming s’appuyant sur un processeur MediaTek Dimensity 810 gravé en 6 nm et dont les performances sont reconnues pour les jeux vidéo mais également pour la vie de tous les jours. Il est animé par une batterie d’une capacité de 5000 mAh et supporte la charge 33 watts. Il est compatible 5G et propose également du Wi-Fi et du Bluetooth. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels avec un capteur portrait monochrome. Pour se prendre en selfie, il y a un objectif de 48 mégapixels à l’avant. L’écran mesure 6,6 pouces sur une dalle LCD à 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz ce qui permet d’être réactif dans les jeux, même s’il y a mieux. Le smartphone realme Narzo 50 5G est proposé avec 6 Go de mémoire vive mais il y a, comme sur les plus récents mobiles de la marque, une possibilité pour étendre cette capacité en puisant dans la mémoire de stockage.

Le nouveau smartphone realme Narzo 50 5G sera disponible à partir du 25 mai pour un prix de 260 € décliné en noir ou en bleu.

Une version 4G avec un écran à 120 Hz

Le realme Narzo 50 4G utilise une puce MediaTek Helio G96 dont le traitement est aussi apprécié par les joueurs à petit budget. Il bénéficie d’un écran LCD de 6,6 pouces mais avec une fréquence de rafraîchissement plus élevée que la version 5G puisqu’il peut atteindre 120 Hz, toujours avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. La batterie fait 5000 mAh de capacité avec le support 33 watts. Le mobile embarque un capteur principal de 50 mégapixels et dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil que realme présente comme étant extrêmement réactif. Le smartphone realme Narzo 50 4G est prévu avec 4 Go de mémoire vive par défaut mais avec la fonction RAM Extended, il peut en avoir jusqu’à 11 Go, si besoin pour améliorer ses performances et ses capacités de chargement de données.

Le nouveau smartphone realme Narzo 50 4G sera disponible à partir du 25 mai pour un prix de 220 € avec 128 Go d’espace de stockage interne et décliné en noir ou en bleu.

Realme Narzo 50A Prime, le plus abordable de la série

Enfin, le nouveau realme Narzo 50A Prime propose un design avec des bords plats et angles droits d’une épaisseur de 8,1 mm. Il est animé par une puce UniSoc T612 avec 4 Go de mémoire vive, 64 Go d’espace de stockage et une batterie de 5000 mAh. Il dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 pour capter un maximum de luminosité. Il y a également un objectif pour les prises de vue macro, c’est-à-dire très proche du sujet ainsi qu’un capteur monochrome. Le smartphone est décliné en bleu ou en noir. Il sera disponible à partir du 25 mai pour un prix de 170 €.