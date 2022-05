Le capteur pour les selfies des iPhone 14 pourrait coûter bien plus cher que celui des iPhone 13

La prochaine série d’iPhone devrait être officialisée courant septembre. Il se murmure que le capteur à selfie des iPhone 14 pourrait coûter bien plus cher que celui installé sur les iPhone actuels.

Si on en croit les rumeurs qui sont assez insistantes, il semblerait que l’une des améliorations les plus significatives sur la prochaine série de smartphones de la marque à la pomme concernerait le capteur photo situé à l’avant permettant de se prendre en selfie. Si certains constructeurs ont tenté des aventures « designesques » proposant des parties pivotantes, des caméras rétractables et certains ayant même déposé des brevets pour des éléments détachables, Apple est beaucoup plus pragmatique. En effet, il semble que la marque envisage d’installer sur les prochains iPhone 14 des capteurs à selfie particulièrement avancés technologiquement. C’est du moins ce qui se laisse entendre à la lecture d’un nouveau rapport provenant d’une source jugée sérieuse en Corée du Sud.

La fabrication des capteurs à selfie aurait été confiée à la société LG Innotek

Il semblerait que ce soit la société LG Innotek qui serait chargée de fabriquer les capteurs à selfie pour les iPhone 14. Si cela est avéré, ce serait une première pour la marque à la pomme qui a toujours considéré avec un certain dédain les capteurs à selfie souvent jugés comme bas de gamme à la faveur des autres, plus haut de gamme, installés dans le dos des téléphones. Le capteur conçu par LG Innotek devait initialement être monté sur les iPhone 15 mais il semblerait qu’Apple ait décidé de l’implémenter dès cette année. La cause principale évoquée est celle de photos de piètre qualité livrées par les appareils en cours de test depuis les capteurs actuels fabriqués en Chine. Les sociétés à l’origine de ces objectifs auraient été remerciées et la production confiée à LG Innotek. Cette raison reste encore à être confirmée et c’est notamment pour cela qu’il faut prendre cette information avec les pincettes de rigueur dans ce genre de cas.

De meilleurs capteurs mais plus chers

Selon plusieurs analystes, il serait effectivement grand temps qu’Apple améliore ses capteurs à selfie. Si la rumeur se confirme, les iPhone 14 pourraient ainsi profiter d’une mise au point automatique et d’autres fonctionnalités intéressantes comme la stabilisation outre la meilleure qualité des photos promises. En outre, ce changement entraînerait une augmentation de près de trois fois le prix unitaire de l’objectif frontal des iPhone 14 par rapport à la série des iPhone 13.