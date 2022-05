Le Samsung Galaxy M13 s’affiche sur le site du constructeur pour un lancement imminent

La marque Samsung propose un catalogue impressionnant de smartphones et renouvelle ses produits régulièrement. Ainsi, l’actuel Galaxy M12 sera très prochainement remplacé par le Galaxy M13 pour proposer un mobile d’entrée de gamme à un public aussi large que possible. En voici tous les détails avant sa présentation officielle.

Arrivée imminente du Samsung Galaxy M13

Le smartphone d’entrée de gamme Samsung Galaxy M12 est disponible depuis le mois de mai de l’année dernière en France. Il va être remplacé par le Galaxy M13 dont toutes les informations viennent d’apparaitre sur le site des médias du géant sud-coréen. Tous les visuels et l’intégralité de la fiche technique du nouveau smartphone qui n’a pas encore été officialisé par la marque sont ainsi consultables et dont voici tous les détails.

On peut remarquer l’utilisation d’un design très conventionnel qui est dans la même veine que celui proposé pour les récents Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G avec un bloc d’optiques plutôt discret dans le coin supérieur à gauche reprenant le coloris du reste de la coque. Il y a une encoche au niveau du capteur photo principal à l’avant sur l’écran LCD de 6,6 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels contre 720x1600 pixels sur le Galaxy M12 et sur 6,5 pouces. Le smartphone Galaxy M13 mesure 165,4x76,9 mm pour 8,4 mm d’épaisseur et un poids de 192 grammes. Il est animé par un processeur octo-core associé à 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne que l’on peut étendre jusqu’à 1 To avec une carte mémoire.

Une grande batterie, une limitation à la 4G mais une configuration photo plus censée

Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh et animé par Android 12 avec la surcouche logicielle interface utilisateur One UI 4.1. Le smartphone est compatible 4G et propose du Wi-Fi 5 802.11 ac ainsi que du Bluetooth. La fiche technique n’évoque pas le NFC mais indique la présence d’un lecteur d’empreinte digitale qui serait certainement installé sur le bouton de mise en veille. Pour les photos, le Galaxy M12 a une configuration de 48+5+2+2 mégapixels et le Galaxy M13 profite de 50+5+2 mégapixels faisant fi du capteur dédié aux prises de vue en mode macro. À l’avant, il y a un capteur de 8 mégapixels, comme sur son prédécesseur.

Samsung Galaxy M12 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

155,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 169,99 € acheter Rakuten

Amazon 179,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Pour le moment, Samsung n’a pas encore communiqué sur une date de commercialisation ni sur les prix des différentes configurations avec 64 ou 128 Go de mémoire de stockage ce qui ne devrait plus tarder maintenant et comptez sur nous pour vous en informer.