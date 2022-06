Nouvelle vente privée de Free Mobile : un forfait mobile 80Go à 8,99€, prix garanti à vie !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan qui soit durable pour votre nouveau forfait mobile ? Ça tombe bien, Free Mobile lance une nouvelle vente privée avec 80Go d'internet à 8,99€ par mois, prix garanti à vie ! Disponible jusqu'au 10 juin prochain, nous vous la présentons en détail dans cet article !

La nouvelle série spéciale de Free Mobile

Free Mobile a lancé une toute nouvelle vente privée vous permettant de bénéficier de 80Go d'internet au prix de 8,99€ par mois. Au-delà de ce tarif avantageux, l'opérateur vous garantit qu'il restera valable à vie! Cette série spéciale est disponible jusqu'au 10 juin prochain, 6h00.

Quelles sont les conditions pour profiter de cette dernière, vous demandez-vous ? Il suffit d'être membre Veepee et de souscrire sur le site officiel de vente privée Veepee. Assurez-vous également de ne pas avoir bénéficié d'une offre promotionnelle au cours des 13 derniers mois ou encore de ne pas avoir résilié une offre lors des 30 jours qui précéderont votre souscription.

Par ailleurs, la série spéciale Free 80Go est sans engagement, vous aurez ainsi la possibilité de mettre un terme à votre abonnement à tout moment et sans frais.

Les garanties de la série spéciale Free

En choisissant cette série spéciale Free, vous apprécierez les 80Go mis à votre disposition ainsi que le Free WiFi illimité pour surfer sur le net en toute tranquillité depuis la France métropolitaine.

Vous êtes amené à voyager hors Métropole pour des raisons professionnelles ou tout simplement pour vos loisirs ? Bonne nouvelle, cette série Free vous offre jusqu'à 8Go pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer.

Vous profiterez également de l'illimité pour communiquer autant que souhaité depuis la Métropole, les DOM et plus largement en Europe. Pour être plus précis, depuis la Métropole, vous pourrez utiliser cette garantie de la manière suivante :

appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Enfin, avis aux amateurs de sport, vous pourrez accéder gratuitement au service Free Ligue 1 - Uber Eats !