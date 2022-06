Xiaomi 12X vs Samsung Galaxy A53 5G : lequel acheter ?

Vous souhaitez vous offrir l’un des derniers modèles de la marque Xiaomi ou Samsung mais hésitez entre le Xiaomi 12X et le Samsung Galaxy A53 5G ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Les smartphones Xiaomi 12X et Samsung Galaxy A53 5G profitent d’un design assez conventionnel mais qui offrent une excellente prise en main notamment grâce à des profils arrondis et un bon équilibre général. Le bloc d’optiques du Samsung est très discret parce que la coque arrière de l’appareil revient dessus d’une seule pièce tandis qu’il s’agit d’un îlot qui dépasse légèrement du dos du Xiaomi, intégrant les différents capteurs et le flash. Des deux, c’est le Xiaomi qui est le plus léger avec 176 grammes contre 189 grammes pour le Samsung. Il est aussi plus compact mesurant 152,7x69,9 mm contre 159,6x74,8 mm. Ils sont presque aussi fins l’un que l’autre, soit 8,16 mm pour le Xiaomi 12X et 8,1 mm pour le Galaxy A53 5G. C’est ce dernier qui propose la plus grosse capacité en batterie avec 5000 mAh contre 4500 mAh pour le Xiaomi 12X. Toutefois, le Xiaomi se recharge beaucoup plus rapidement que le Samsung étant donné qu’il supporte la charge 67 watts contre 25 watts seulement pour le mobile sud-coréen. Le Xiaomi 12X a également un autre avantage, celui de proposer la charge sans fil ainsi que la charge inversée ce qui n’est pas le cas du Galaxy A53 5G.

Lequel offre les meilleures performances et dispose du plus bel écran ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant entre les deux mobiles comparés dans cet article, il faut regarder du côté du Xiaomi 12X qui s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 870, très performant contre un Exynos 1280, correct malgré tout sur le Samsung Galaxy A53 5G. Le Xiaomi est proposé avec 8 Go de mémoire vive quand le Samsung est décliné avec 6 ou 8 Go de RAM. Ce dernier supporte l’ajout d’une carte mémoire ce qui n’est pas le cas du Xiaomi limité à sa mémoire interne de 256 Go.

Pour les photos, le Samsung Galaxy A53 5G utilise une configuration de 64+12+5+5 mégapixels au dos contre 50+13+5 mégapixels sur le Xiaomi 12X. Les deux disposent du même capteur, en frontal, un objectif de 32 mégapixels. L’écran du Xiaomi est plus petit que celui du Samsung mesurant 6,28 pouces contre 6,5 pouces mais il a l’avantage d’être compatible HDR10+ et Dolby Vision. Les deux ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et le Xiaomi offre un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, donc un écran rafraîchi 480 fois par seconde pour détecter les pressions dans les jeux vidéo et ainsi être le plus réactif possible.

En termes de connectivité, les deux smartphones sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth. Le Xiaomi 12X propose du Wi-Fi 6, plus performant et plus rapide que le Wi-Fi 5 du Samsung. Aucun n’a de prise audio jack pour brancher un casque. Il faut donc passer par une liaison sans fil ou un adaptateur. Les deux disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour permettre le déverrouillage de l’appareil. Le Xiaomi 12X a un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle et piloter une télévision, un lecteur DVD, etc. Enfin, notez que le Samsung Galaxy A53 5G est étanche ce qui n’est pas le cas du Xiaomi 12X.