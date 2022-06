Pour 5€ seulement, voici deux forfaits mobiles 40 Go en promotion !

Si vous payez votre abonnement de téléphone plus de 5€, les deux offres qui suivent devraient fortement vous intéresser ! Sur le réseau SFR, les deux opérateurs Syma et Prixtel proposent deux offres concurrentes avec 40 Go de data pour 4.99€ seulement pendant un an. Il s’agit de forfaits sans engagement. Découvrez vite en détail ces deux promotions.

Le forfait mobile 40 Go de Prixtel à 4,99 €/mois

Vous avez envie de payer moins cher votre forfait mobile et de faire ainsi des économies ? Voici la bonne affaire du moment qui ne vous laissera pas indifférent ! Rendez-vous vite chez l’opérateur Prixtel pour profiter d’une promotion incroyable. Si le forfait Prixtel vous intéresse, vous aurez la possibilité de naviguer sur la toile avec une enveloppe de 40 Go sur le réseau de SFR dans l'Hexagone. De plus, avec ses 10 Go de data, et ce, depuis les DOM et depuis toute l'UE, ce forfait de téléphone illimité va vous convaincre. Avec ce forfait vous pourrez bénéficier en plus d'appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Jusqu'au 14 juin, ce forfait mobile pas cher vous est proposé au tarif de 4,99 €/mois, puis à 9,99 €/mois au bout de 12 mois. Sans engagement, rien ne vous empêchera de trouver un nouveau bon plan dans un an.

L'offre mobile avec 40 Go de Syma Mobile

Pour le même prix et le même volume de data que chez Prixtel vous trouverez une offre équivalente chez Syma Mobile Avec ses 40 Go de data, sur le réseau de SFR à 4.90€/mois pendant un an, et ce, dans la métropole, le forfait Syma Mobile devrait vous convaincre. Par ailleurs, cette offre mobile illimitée inclut 3 Go de data depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Ses appels, SMS et MMS illimités vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer ou depuis l'UE.

Jusqu'au 7 juin, cet abonnement de téléphone en promotion est proposé au prix extraordinaire de 4,90 €/mois pendant 12 mois. Au bout d’un an, le tarif passera automatiquement à 7,90 €/mois, soit quelques euros de moins que chez Prixtel.