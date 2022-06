Realme 9 Pro Plus vs Redmi Note 11 Pro Plus 5G : lequel acheter ?

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone mais hésitez entre le realme 9 Pro+ et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G ? Voici quelques éléments de comparaison afin de savoir lequel est vraiment fait pour vous.

Les deux smartphones realme 9 Pro+ et Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G profitent de design particulièrement soigné avec des formes plutôt conventionnelles qui permettent d’offrir une excellente prise en main. Le bloc d’optiques du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est relativement discret tandis que celui du realme 9 Pro+ est plus visible. Le mobile Xiaomi est un peu plus imposant que son concurrent du jour notamment avec une épaisseur de 8,34 mm contre 8 mm pour le realme 9 Pro+. C’est aussi le plus lourd des deux pesant 204 grammes contre 182 grammes. Pourtant, les deux disposent de la même capacité de batterie, soit 4500 mAh. Pour la charge, c’est sans aucun doute le Redmi Note 11 Pro+ 5G qui domine les débats supportant la charge à 120 watts contre 60 watts pour le realme 9 Pro+ ce qui n’est déjà pas si mal. Aucun des deux ne proposent la charge sans fil ou inversée.

Surface d’affichage, avantage au Xiaomi

Etant donné qu’il est plus grand, l’écran du Redmi Note 11 Pro+ 5G est plus imposant aussi couvrant une surface de 6,67 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED contre 6,4 pouces pour le realme 9 Pro+, aussi avec une dalle AMOLED permettant d’offrir des couleurs éclatantes et des noirs extrêmement profonds. Ils affichent la même définition, donc la même lisibilité mais le Xiaomi a un avantage sur son concurrent puisqu’il est capable de produire une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour des défilements plus fluides. En outre, le taux d’échantillonnage du Xiaomi est supérieur à celui proposé par le realme ce qui peut donner un léger avantage dans les jeux vidéo, l’écran étant ainsi plus réactif répondant mieux aux sollicitations des joueurs.

Lequel offre le plus de puissance et la meilleure connectivité ?

Question performances, les deux smartphones utilisent le même chipset, un MediaTek Dimensity 920 qui est associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. Le Xiaomi peut supporter une carte mémoire additionnelle ce qui n’est pas le cas pour le realme. L’utilisation des services de stockage en ligne est bien entendu possible pour les deux appareils. Ils profitent d’une bonne connectivité avec une compatibilité 5G, du Bluetooth et du NFC. Le realme 9 Pro+ profite d’un avantage sur son concurrent dans ce domaine puisqu’il est capable de capter et d’exploiter les réseaux Wi-Fi 6 alors que le mobile Xiaomi est limité à du Wi-Fi 5.



Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est équipé d’une prise audio jack pour brancher un casque ce dont est dépourvu le realme. Les deux délivrent un son stéréo. Le Xiaomi est équipé d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Il est certifié IP53 ce qui le rend insensible aux éclaboussures. Son lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille alors qu’il est sous l’écran pour le realme 9 Pro+.

Enfin, pour la partie photo, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est avantagé avec son capteur principal de 108 mégapixels contre un module de 50 mégapixels sur son concurrent. Les deux disposent d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Ils partagent également le même capteur frontal, un modèle de 16 mégapixels.