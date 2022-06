Deux forfaits mobiles avec 90Go en promo dès 7.99€ avec Free Mobile et Auchan Telecom

Vous êtes à l'affût d'un bon plan pour un forfait mobile avec 90Go ? Alors vous devriez être intéressé par notre duel de forfaits en promotion mis en avant par les opérateurs Free Mobile et Auchan Télécom : sans engagement et à prix cadeau, nous vous aidons à les départager dans cet article !

L'offre 90Go de Free Mobile et Auchan Telecom

Les opérateurs Free Mobile et Auchan Telecom proposent tous deux une série limitée avec 90Go d'internet pour surfer sur le net en France métropolitaine à un prix préférentiel. Sans engagement, l'une et l'autre de ces offres mobiles pourront être résiliées à tout moment et sans aucuns frais à prévoir.

Chez Free Mobile, il s'agit de la nouvelle série Free 90Go à 11,99€ par mois la première annéed'abonnement. Au-delà, celle-ci évolue vers le forfait Free 5G, dont le tarif mensuel varie entre 9,99€ et 19,99€ - selon votre situation en tant qu'abonné ou non. La série Free est disponible jusqu'au 28 juin inclus.

Du côté de Auchan Telecom, c'est la série limitée 90Go à 7,99€ par mois qui est concernée. Il est possible d'y souscrire jusqu'au soir de la fête de la musique, à savoir le 21 juin - 23h59 !

Ces deux offres vous permettront de communiquer autant que souhaité en France métropolitaine comme depuis les pays de l'UE et les DOM, grâce à l'illimité.

Quel forfait choisir : Free Mobile ou Auchan Télécom ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix :

Le tarif : le tarif du forfait de Auchan Télécom est nettement plus avantageux que celui de la série Free. En optant pour Auchan Télécom, vous pouvez économiser jusqu'à 48€ la première année (7,99€/mois contre 11,99€).

La pérennité de l'offre mobile : seul le forfait de Auchan Télécom est pérenne dans le temps. En effet, la série Free évoluera automatiquement vers un forfait plus coûteux, mais avec davantage de garanties, au bout d'un an de souscription.

La data à l'étranger : le forfait de Auchan Télécom est plus généreux avec ses 14Go dédiés à votre connexion depuis l'UE et les DOM contre les 10Go offerts par Free Mobile.

Les petits détails : le forfait de Free Mobile vous permet de profiter du Free WiFi illimité en France métropolitaine et de bénéficier de l'illimité pour les appels et SMS émis depuis cette destination en direction des DOM (hors Mayotte pour les appels).