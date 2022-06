Les 100 premiers exemplaires du Nothing phone (1) vendus aux enchères

Petit à petit, le premier smartphone de la marque Nothing se dévoile. Il sera officiellement présenté le 12 juillet prochain mais 100 exemplaires sont déjà proposés à une vente aux enchères qui se déroule du 21 juin jusqu’au 23 juin 2022 à 14h59 sur le site StockX.com.

Pour son second produit, après les écouteurs transparents Nothing ear (1), la marque compte bien reproduire ce qu’elle a organisé lors du lancement. En effet, en 2021, Nothing avait collaboré avec la plateforme StockX.com afin de mettre aux enchères les 100 premiers exemplaires des Nothing ear (1) où la première paire gravée s’est vendue dix fois le prix normal demandé pour les écouteurs. Il s’agit donc de reproduire le même schéma pour le Nothing phone (1) dont le design a été dévoilé récemment à la faveur de quelques photos sur les réseaux sociaux et d’une présentation en Suisse. Une nouvelle fois, c’est la plateforme StockX.com qui propose aux enchères les 100 premiers exemplaires numérotés du phone (1). L’opération débute le 21 juin 2022 pour se terminer le 23 juin à 14h59. L’ensemble des bénéfices de cette vente sera reversé à un fond entièrement géré par la communauté Nothing.

Un smartphone de milieu de gamme

Rappelons que le Nothing phone (1) est un smartphone de milieu de gamme qui serait alimenté par un processeur Snapdragon 778G avec 8 Go de mémoire vive, une batterie d’une capacité de 4500 mAh qui pourrait supporter la charge sans fil, voulue par son fondateur qui considère que l’opération de recharge doit être aussi facile que possible. Là, il suffira de poser son appareil sur une surface de recharge par induction pour recharger le module d’énergie. Il permettra d’alimenter l’écran de 6,43 pouces qui aurait une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

La configuration photo serait de 50+8+2 mégapixels avec un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Il n’y pas de quoi révolutionner le marché sur les simples caractéristiques techniques. Nothing compte mettre en avant son design mais également sa surcouche logicielle qui s’appuie sur une base d’Android et qui se veut particulièrement ergonomique avec plusieurs fonctions très pratiques promises par la marque.