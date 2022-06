Le Nothing phone (1) se dévoile et montre sa face arrière avec des bandes LED

Le premier smartphone de la marque Nothing doit être officiellement présenté le 12 juillet prochain mais les dirigeants de la marque viennent de dévoiler le design de la partie arrière de l’appareil dont voici tous les détails.

Objet d’une attente importante de la part de très nombreux utilisateurs, le premier smartphone de la marque Nothing est au centre de l’attention actuellement. Conscient que le fait de garder le secret autour d’un nouveau projet est extrêmement compliqué, son fondateur, Carl Pei a décidé de « lâcher le morceaux » en présentant le design du dos du phone (1) dont la présentation officielle est attendu d’ici moins d’un mois maintenant.

Un dos transparent et illuminé

Les images montrées par Carl Pei confirment les rumeurs qui ont circulé autour du téléphone. On peut y voir des formes monochromes qui semblent dessiner certains composants internes du smartphone. Il y a une grande partie circulaire au centre qui doit contenir la bobine permettant la recharge sans fil, l’une des caractéristiques techniques du phone (1), la marque le voulant simple à utiliser et donc à recharger, même si, bien entendu, la charge par câble USB est possible. L’arrière du Nothing phone (1) montre également des bandes lumineuses qui forment un logo. Elles s’allument en même temps ou de manière synchronisée. Le dos du smartphone a pu être montré lors d’un évènement organisé à Bâle en Suisse dans le cadre du salon Art Basel qui se déroule actuellement.

Les caractéristiques techniques attendues ?

Le smartphone dispose d’un châssis en métal et le bouton d’alimentation du côté droit alors que les touches pour gérer le volume sont sur le profil opposé. Pour les autres caractéristiques, on attend un processeur de milieu de gamme, Snapdragon 778G avec 8 Go de mémoire vive, un écran de 6,43 pouces 90 Hz alimenté par une batterie de 4500 mAh avec une possibilité de charge sans fil, une configuration photo de 50+8+2 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels pour se prendre en selfie Nous verrons si cette fiche technique se confirme d’ici quelques semaines.