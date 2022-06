Présentation officielle du premier smartphone Nothing phone (1) prévue le 12 juillet

La nouvelle marque Nothing déjà à l’origine d’une paire d’écouteurs transparents doit prochainement commercialiser son premier smartphone, le Nothing phone (1) qui sera l’objet d’une présentation officielle le mardi 12 juillet 2022 depuis Londres et visible en ligne. En voici tous les détails.

ses caractéristiques techniques même si certaines ont déjà fait l’objet de rumeurs depuis quelques semaines maintenant. L’événement s’intitule Nothing (event) : Return to Instinct. La marque a publié ce qui pourrait être une affiche de la présentation qui montre un agrandissement d’une photo prise de ce qui semble être une partie du dos d’un perroquet particulièrement coloré. La présentation aura lieu le 12 juillet à 17h, heure de Paris. Elle sera retransmise en direct et en ligne depuis le site Nothing.tech.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Le premier smartphone Nothing phone (1) sera animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle Nothing OS. On sait également qu’il fonctionnera grâce à un processeur Qualcomm Snapdragon 778G. Les rumeurs font état de la présence d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une compatibilité avec le format HDR10+. La configuration photo serait de 50+8+2 mégapixels au dos et un capteur de 32 mégapixels serait intégré à l’avant pour se prendre en selfie. La batterie aurait une capacité de 4500 mAh supportant la charge sans fil pour son côté pratique. Il y aurait 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go. Outre sa fiche technique qui fait penser à un modèle de milieu de gamme, si elle se vérifie, la marque compte étonner et séduire un public aussi large que possible grâce à son design voulu pour être totalement disruptif notamment à cause de son caractère transparent comme évoqué par son fondateur, Carl Pei. Rendez-vous donc le 12 juillet pour tout savoir sur ce nouveau smartphone.