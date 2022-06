Beaucoup moins cher pendant les soldes, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus est à prix canon !

Encore de belles promotions sur les smartphones pendant les soldes d’été ! Aujourd’hui nous avons choisi de vous présenter la chute de prix incroyable qui touche le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Avec une réduction de -25%, il devient accessible pour 333.83€ seulement. On vous explique tout de suite comment profiter de ce tarif exceptionnel !

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus : en soldes avec une réduction de -25%

Envie de profiter des soldes d’été 2022 pour changer de smartphone ? Nous avons le bon plan qu’il vous faut ! Chez Rakuten actuellement, le très performant Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus compatible 5G voit son prix foudroyé par une réduction de -25%. Vendu au départ au prix de 449€, vous pouvez pendant les soldes l’acheter pour 333.83€ seulement. Faites ainsi une belle économie immédiate de 115.17€. C’est vraiment le moment idéal pour acheter un nouveau smartphone sans se ruiner.

Chez Rakuten, chaque achat vous rapporte de l’argent. Ainsi votre Redmi Note 11 Pro Plus vous rapportera 16.31€ sur votre cagnotte. Vous pourrez l’utiliser lors de votre prochain achat sur le site. Pourquoi ne pas en profiter pour vous faire plaisir avec un accessoire pour votre nouveau Xiaomi. La livraison gratuite et le paiement en plusieurs fois sont deux services mis à votre disposition.

Les caractéristiques incontournables du Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G en soldes est de couleur grise. Il pèse 204 g et a pour dimensions 163,65 x 76,19 x 8,34 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il présente une protection contre la poussière et résiste à la pluie. L'écran AMOLED Dot Display du Redmi Note 11 Pro Plus 5G, smartphone de Xiaomi, est doté d'une définition de 2400 X 1080 px, de 6,67 pouces de diagonale et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Pour vos photos et vidéos, le Redmi Note 11 Pro Plus 5G embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière intègre 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose pour sa part une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant est doté, lui, de 16 Mpx de résolution. Lisez ou réalisez vos clips vidéo en 4K@30 IPS. Ce portable embarque un stabilisateur non.

La puce Mediatek Dimensity 900 est appuyée par une RAM de 6 Go et un espace de stockage de 128 Go. Cette puce est également équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz. Le mobile possède une puce graphique Mali G68 MC4. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). Le portable tourne sous Android 11. Côté autonomie, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 4 500 mAh avec charge rapide 120 W.