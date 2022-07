iPhone 14 Series : Apple envisagerait de changer de stratégie commerciale pour tous ses futurs iPhone

Très attendus, les iPhone 14 Series se dévoilent très progressivement et devraient apporter leur lot de surprises. Si l’on en est encore à l’étape des rumeurs, tout porte en effet à croire qu’Apple prévoit pas mal de changements majeurs, aussi bien dans la conception de ses futurs iPhone, que dans leur stratégie de commercialisation.

Les nouvelles puces A16 réservées aux modèles Pro

Si ces dernières années, tous les modèles d’une génération d’iPhones partageaient une puce commune, il est fort probable que ce ne soit pas le cas pour les futurs iPhone 14 Series. C’est en tout cas ce que rapporte Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialiste d’Apple, dont les révélations sont très prisées.

Si l’on en croit ce dernier, la marque à la pomme prévoirait d’intégrer sa nouvelle puce A16 Bionic uniquement dans les modèles Pro de la prochaine génération : l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Les deux autres modèles de la série, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max, devraient, pour leur part, se contenter de la même puce que les iPhone 13 ; l’A15 Bionic.

Booster les ventes des modèles Pro

Une telle mesure aurait pour conséquence naturelle de mettre tout particulièrement en avant les modèles d’iPhone 14 Pro et Pro Max ; ceux-ci bénéficiant de fait, d’une fiche technique plus puissante.

Selon Ming-Chi Kuo, l’objectif de cette décision serait, avant tout, commercial. En réservant sa dernière génération de puce aux modèles les plus avancés de la gamme, le fabricant américain tablerait en effet sur des ventes plus importantes de ces derniers.

Se basant sur divers scénarios, la firme de Cupertino espère pouvoir amener la plupart de ses fidèles consommateurs à consentir une dépense supplémentaire de quelques centaines d’euros afin de s’offrir les modèles à la fois plus puissants et plus résistants de ses smartphones haut de gamme.

Concrètement, Apple vise jusqu’à 60 % des ventes d’iPhone 14 pour les modèles Pro grâce à cette nouvelle segmentation.

Et pas que pour l’iPhone 14…

En toute vraisemblance, le géant américain devrait pérenniser cette stratégie et l’étendre à toutes ses prochaines productions. Ce qui implique notamment une « limitation » de la configuration des prochains iPhone SE qui ne devraient donc pas bénéficier des futures nouvelles puces.

Au-delà de cette rumeur concernant leur puce, peu d’informations filtrent sur les prochains iPhone 14, dont la sortie officielle est, rappelons-le, attendue dès septembre 2022.