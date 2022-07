Soldes d’été : grosses promos sur la série Xiaomi Redmi Note 11

Vous êtes fan de la marque Xiaomi et de ses excellents Redmi Note ? Alors, profitez des soldes en cours pour vous offrir l’un des modèles de la dernière série des Xiaomi Redmi Note 11. Très appréciés pour leur excellent rapport performances/prix, ces smartphones aux caractéristiques très avancées sont actuellement proposés avec de très intéressantes remises sur la boutique en ligne officielle Xiaomi France.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G à partir de 419,90 €

Modèle Premium de cette série, le Redmi Note 11 Pro+ 5G a tout pour rivaliser avec les derniers smartphones haut de gamme des marques concurrentes :

Un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ; Une puce MediaTek Dimensity 920 à 8 cœurs compatible 5G et WiFi 6 ;

à 8 cœurs compatible 5G et WiFi 6 ; Une triple caméra arrière à 108 mégapixels et un capteur frontal de 16 mégapixels ;

et un capteur frontal de 16 mégapixels ; Une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide à 120 W qui se recharge en seulement 15 minutes.

Dans le cadre de cette promo spéciale, le Redmi Note 11 Pro+ 5G est offert avec une remise immédiate de 30 €. La version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne est ainsi vendue à 419,90 €, avec la possibilité de payer jusqu’en 4 fois sans frais via Oney.

Le Redmi Note 11 Pro 5G à partir de 339,90 €

Doté de caractéristiques très proches de celles du Redmi Note 11 Pro+, ce modèle fait partie des flagship killers par excellence de la marque chinoise, avec un tarif encore plus accessible.

Le Redmi Note 11 Pro 5G embarque une batterie un peu plus grosse (5160 mAh) qui se recharge intégralement en 40 minutes avec la technologie de charge rapide à 67 W.

Pendant la période des soldes, le Redmi Note 11 Pro 5G est proposé à partir de 339,90 € au lieu de 369,90 € ; soit une remise immédiate de 30 €. De plus, la possibilité vous est offerte de payer en 4 fois, sans frais.

​​​​​​​

Xiaomi Redmi Note 11 Pro acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

229,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 239,89 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 259,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Le Redmi Note 11 (4/128 Go) à 229,90 € au lieu de 249,90 €

La déclinaison standard des Redmi Note 11 Series est également concernée par cette promo. Doté d’un écran AMOLED Full HD+ rafraîchi à 90 Hz, ce modèle embarque une puce Snapdragon 680 qui, lui garantit de très bonnes performances pour un modèle de son segment. Pour la photo, il propose une triple caméra arrière à 50 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 13 mégapixels. Une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide à 33 W assure l’autonomie de ce modèle.

Son prix actuel : 229,90 € au lieu de 249,90 € pour la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Une facilité de paiement en 3 fois sans frais est par ailleurs proposée.

​​​​​​​

Xiaomi Redmi Note 11 acheter au meilleur prix Rakuten

174,97 € Rakuten

Fnac Marketplace 179,99 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 185,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Le Redmi Note 11s (6/64 Go) à 229,90 € au lieu de 249,90 €

A mi-chemin entre le Note 11 et le Note 11 Pro, le Redmi Note 11s possède un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90Hz. A l’instar des déclinaisons Pro de la série, le Redmi Note 11s est doté d’une caméra arrière avec un capteur grand-angle de 108 mégapixels et d’une caméra selfie de 16 mégapixels.

Sa batterie est identique à celle du Note 11 standard, avec 5 000 mAh et la charge rapide à 33 W.

Il partage également le même prix et les mêmes facilités de paiement : 229,90 € au lieu de 249,90 € payables en 3 fois, sans frais.

​​​​​​​