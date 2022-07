Trois bons plans pour un obtenir un forfait mobile 50Go à seulement 6.99€ par mois

Vous êtes à la recherche d'un bon plan ? Alors, découvrez dans cet article notre top 3 des forfaits avec 50Go d'internet, en promotion et sans engagement chez les opérateurs Syma Mobile, Prixtel et Coriolis.

Syma Mobile : le forfait 50Go à 6,90€

Chez Syma Mobile, vous avez jusqu'à demain soir, 23h59, pour profiter de son forfait avec 50Go d'internet en France métropolitaine pour la somme de 6,90€ par mois !

Avec celui-ci, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer aussi bien depuis l'Union européenne (DOM et Métropole inclus) que depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Depuis ces destinations, vous aurez également la possibilité de vous connecter à hauteur de 5Go. L'usage de ces gigas sera cependant déduit de votre enveloppe data globale.

De plus, ce forfait mobile vous ouvre l'accès à l'option "appels internationaux", et ce, gratuitement. D'autres options, payantes, sont à votre disposition pour agrémenter votre offre selon vos besoins et envies du moment.

Prixtel : le forfait Le penta à partir de 6,99€

Chez Prixtel, le forfait Le penta offre de 50Go à 130Go d'internet en France métropolitaine. Neutre en CO2, ce dernier vous permet de disposer de 20Go (inclus) pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM.

Bien entendu, l'illimité sera de mise afin que vous puissiez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis l'ensemble des zones précitées.

En termes de tarif, le premier palier data du forfait Le penta - 50Go - sera facturé à 6,99€ par mois. Si vous souhaitez bénéficier de l'option 5G, il faudra vous acquitter de 5€ supplémentaires chaque mois.

Coriolis : le forfait Brio Liberté 50Go à moitié prix

Coriolis Telecom, de son côté, propose son forfait Brio Liberté avec 50Go à prix réduit la première année d'abonnement ! Vous paierez ainsi 6,99€ par mois - au lieu de 12,99€ par mois - pendant 1 an. Cette offre promotionnelle est disponible jusqu’au 19 juillet prochain inclus.

L'opérateur vous fournit 50Go pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que 11Go (inclus) dédiés à votre connexion à l'étranger, à savoir en Europe et dans les DOM.

Que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM ou en Europe, vous bénéficierez de l'illimité pour l'ensemble des appels, SMS et MMS émis depuis ces destinations.