Forfait mobile : Les promos de l'été des opérateurs de réseau SOSH, Free Mobile, Bouygues Telecom et RED by SFR

Si vous souhaitez profiter d'un bon plan pour changer de forfait mobile, cet article devrait vous intéresser : on vous présente quatre forfaits sans engagement avec 80Go ou 90Go de data bénéficiant chacun d'un tarif préférentiel !

SOSH et sa série limitée 90Go à 13,99€

Chez SOSH, il est possible de souscrire à sa série limitée à 13,99€ par mois jusqu'au 8 août, 9h00.

Vous pourrez alors profiter de 90Go d'internet en France métropolitaine et apprécier les 15Go dédiés à votre usage à l'étranger (UE/DOM). Aussi, où que vous soyez au sein de l'Union européenne, vous pourrez communiquer sans compter grâce à l'illimité. Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages de manière illimitée depuis la Métropole en direction des DOM.

Free Mobile et sa série Free 90Go à 11,99€

L'opérateur Free Mobile vous laisse jusqu'au 2 août prochain inclus pour profiter de sa série limitée ! 90Go d'internet en France métropolitaine au prix de 11,99€ par mois pendant 1 an. Au-delà, la série Free évolue de façon automatique vers le forfait Free 5G qui vous offrira davantage de garanties.

Avec la série Free, vous disposerez de 12Go pour vous connecter en Europe et dans les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vos appels, SMS et MMS bénéficieront de l'illimité. En France métropolitaine, cet avantage pourra être utilisé comme suit :

appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Bouygues Telecom et son forfait B&You 80Go à 12,99€

Bouygues Telecom, de son côté, propose un forfait sans engagement B&You avec 80Go pour surfer sur le net en France métropolitaine à un prix préférentiel jusqu'à ce mardi 26 juillet, 23h59 ! Pour en profiter, il vous faudra verser la somme de 12,99€ par mois.

En plus de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, depuis les départements d'outre-mer et plus largement en Europe, l'opérateur prévoit jusqu’à 20Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos voyages à l'étranger (UE/DOM).

RED by SFR et son forfait RED 80Go à 13€

Le forfait RED de RED by SFR est au prix de 13€ par mois et fournit 80Go d'internet pour votre connexion internet en France métropolitaine et jusqu'à 15Go pour celle au sein de l'UE et des DOM. Cette offre promotionnelle est valable jusqu'à ce lundi 25 juillet, 23h59 !

Si vous souhaitez agrémenter votre offre mobile en plus de l'illimité pour communiquer partout au sein de l'Union européenne - DOM inclus, vous pouvez opter pour les options suivantes :