Le smartphone Vivo V25 aperçu sous Geekbench livre ses premières caractéristiques techniques

La marque Vivo propose quelques smartphones dans son catalogue et reste timide en France ayant récemment annoncé le modèle haut de gamme X80 Pro, un champion de la photo. Il semble qu’un nouvel appareil soit en préparation, le Vivo V25 dont plusieurs détails viennent de fuiter, entre autres à la faveur d’un passage sous l’application Geekbench. Le Vivo 25 Pro devrait aussi être prochainement présenté. En voici tout ce que nous savons à leur sujet.

Il semble que la marque Vivo soit en phase de préparation d’un nouveau smartphone. En mars 2022, le constructeur annonçait la disponibilité de son modèle V23 5G. Celui-ci se distingue par le fait qu’il peut changer de couleurs lorsqu’il est exposé à la lumière. Vivo pourrait sauter la référence V24 et passer directement au V25, si on en croit les rumeurs. Cette nouvelle série aurait également la capacité de pouvoir changer de coloris selon s’il est éclairé ou pas. Il se préparerait une version classique, le Vivo V25 et une version plus musclée, le Vivo V25 Pro. Une date de lancement, au moins pour le marché indien, est même évoquée : le 18 août prochain.

Le chipset du prochain Vivo V25 est signé MediaTek

Le smartphone Vivo V25 a été repéré dans les listes de résultats de l’outil de mesure Geekbench qui rend ses tests publics. Portant la référence V2202, le mobile a pu obtenir un score de 700 pour les tests mono-cœur et un score de 1997 pour les tests multicœurs. Les indications des fréquences d’horloge mentionnés dans la fiche des résultats fait référence au chipset MT6877V. Il s’agit du processeur MediaTek Dimensity 900. En outre, on peut voir que le mobile embarquera 8 Go de mémoire vive et qu’il sera animé par Android 12. Le système aura une surcouche logicielle FunTouch développée par Vivo. Le Vivo V25 est pressenti pour être un sérieux rival aux Nothing phone (1), Google Pixel 6a ou OnePlus Nord 2T, par exemple avec un positionnement tarifaire similaire.

Quelles caractéristiques techniques pour le Vivo V25 Pro ?

Parallèlement, le site MySmartPrice semble connaître de nombreux détails concernant le Vivo V25 Pro. En effet, selon le site, il serait équipé d’une puce MediaTek Dimensity 1300 gravée en 6 nm, d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz d’une diagonale de 6,56 pouces et profiterait également d’une coque arrière qui change de couleurs avec la lumière, comme le Vivo V23 et le Vivo V25. Il pourrait contenir jusqu’à 12 Go de mémoire vive et aurait une capacité de stockage de 256 Go avec une batterie de 4500 mAh supportant la charge maximale de 80 watts. Pour les photos, le Vivo V25 Pro disposerait d’une configuration de 50+12+2 mégapixels avec un capteur de 32 mégapixels à l’avant pour les selfies et les appels vidéo. Le lecteur d’empreinte digitale serait sous l’écran. L’histoire ne dit pas si celui-ci sera ultrasonique, comme le X80 Pro, une référence en la matière.

Vivo V23 acheter au meilleur prix Rue du Commerce

469,00 € Rue du Commerce

Rakuten 478,70 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 490,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Google Pixel 6a acheter au meilleur prix Amazon

459,00 € Amazon

Boulanger 459,00 € acheter Boulanger

Fnac 459,00 € acheter Fnac Voir tous les prix