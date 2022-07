Nothing dévoile (enfin) officiellement son premier smartphone, le Nothing phone (1)

Après plusieurs mois de teasing et de rumeurs, la société Nothing a organisé un évènement pour présenter officiellement son tout premier smartphone après ses écouteurs ear (1). Voici donc le Nothing phone (1) avec un design original, une interface lumineuse « innovante », des caractéristiques techniques et le prix d’un mobile de milieu de gamme.

C’est donc au cours d’une conférence de presse qui s’est déroulée à Londres que la marque Nothing a pu présenter officiellement son premier smartphone, le phone (1). Cet appareil a déjà fait l’objet de plus de 200 000 précommandes et d’une ventes aux enchères pour les 100 premières unités numérotées. Particulièrement attendu, le phone (1) de Nothing arbore un design avec un dos transparent et un cadre en aluminium. Ce dernier est issu d’un recyclage à 100% alors que plus de 50% des composants en plastique sont fabriqués à partir de matériaux biosourcés ou issus du recyclage de produits de consommation.

La face avant avec l’écran est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass 5 le rendant résistant aux rayures. Au dos, Nothing propose « l’interface innovante Glyph ». Il s’agit de motifs lumineux composés de plus de 900 LED permettant de savoir lorsqu’une notification arrive mais aussi de connaître l’état de charge de l’appareil et cela sert aussi à d’autres fonctionnalités comme le fait de pouvoir associer un motif Glyph à un contact en particulier.

Une surcouche logicielle conçue pour une communication facile avec les objets connectés

Le smartphone Nothing phone (1) utilise le système Android avec une surcouche logicielle Nothing OS prometteuse d’une expérience fluide et rapide avec le mobile. La marque met en avant le fait de pouvoir contrôler rapidement des objets connectés tiers directement depuis les paramètres du smartphone mais aussi, bien entendu, des produits développés par la marque dont les écouteurs ear (1).

Le fabricant cite même l’exemple d’une collaboration avec la marque Tesla qui permet de déverrouiller les portes du véhicule, d’allumer la climatisation et de contrôler l’autonomie restante. D’autres intégrations de marques sont promises par Nothing dans les prochains mois. Pour les amateurs de NFT, il est possible de suivre l’évolution des cours, directement depuis l’écran d’accueil.

Quelles caractéristiques techniques pour le Nothing phone (1) ?

Techniquement, le Nothing phone (1) s’appuie sur un écran OLED de 6,55 pouces compatible avec la technologie HDR10+. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif afin d’optimiser la consommation de la batterie. Cette dernière peut être rechargée avec ou sans fil et Nothing promet un gain de 50% en 30 minutes de charge. La charge inversée est également possible, pour recharger un petit objet connecté, comme les écouteurs ear (1) de la marque. Le mobile est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 778G+ développée en collaboration avec les équipes techniques de Nothing afin d’autoriser la charge sans fil et inversée. L’appareil est compatible 5G. Un mode Jeu permet de couper les sources potentielles de distraction lors de sessions gaming. Pour prendre des photos, le Nothing phone (1) embarque un capteur principal de 50 mégapixels, le Sony IMX766 que l’on trouve également sur de nombreux modèles dont le realme GT Neo 3, le OnePlus Nord 2T, le Xiaomi 12, le Honor Magic4 Pro, le realme GT 2, le realme GT 2 Pro, le realme 9 Pro+, le Oppo Find X5, le Oppo Find X5 Pro, par exemple. Il y a également un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Les motifs Glyph au dos peuvent servir pour éclairer les sujets avec une lumière douce.

Le nouveau smartphone Nothing phone (1) sera disponible à partir du 21 juillet 2022 à 8h notamment sur le site Amazon. Il sera proposé dans différentes configurations et autant de prix : 8+128 Go à 469 €, 8+256 Go à 499 € et 12+256 Go à 549 € (ce modèle sera disponible un peu plus tard, d’ici à la fin de l’été, selon Nothing).