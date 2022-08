Galaxy A13 : le Smartphone d'entrée de gamme de Samsung à prix canon !

Le Samsung Galaxy A13 à prix cassé chez Rakuten

Le galaxy A13, ce Smartphone d'entrée de gamme du constructeur coréen est proposé à prix cassé chez Rakuten. Il passe en effet à seulement 158.50€ au lieu de 199€ soit une jolie économie de plus de 40€. Ce modèle pas cher de la marque coréenne est proposé en noir.

En plus des 21 % de réduction par rapport au prix de vente public, l'enseigne vous offre un bon d'achats d'une valeur de 7.93 € à utiliser lors de vos prochaines commandes dans la boutique en ligne Rakuten. Le mobile est expédié gratuitement depuis l’Italie sous 2 à 5 jours ouvrés.

La fiche technique du Samsung Galaxy A13

Le Samsung Galaxy A13 pèse195 grammes sur la balance et mesure 165,1x76,4 mm pour une épaisseur de 8,8 mm. Il est livré avec le système Android 12 et la surcouche logicielle One UI 4.1 développée par Samsung. Le Galaxy A13 est doté d’un écran LCD de 6,6 pouces affichant une définition de 1080x2408 pixels. Au niveau photo, il est équipé d'un module principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de 5 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle sur 123 degrés et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour l’optimisation des portraits et le mode macro. Son capteur photo frontal propose un objectif de 8 mégapixels. Sous le capot de ce Smartphone entrée de gamme se loge un processeur MediaTek Dimensity 700 appuyé par 4 Go de mémoire vive. Sa batterie dispose d'une capacité de 5000 mAh ce qui lui permet d’offrir une belle autonomie. Le Galaxy A13 est compatible 4G et propose du Wi-Fi 5. Il supporte aussi le NFC pour le paiement sans contact et propose un lecteur d’empreinte digitale sur le profil.