Smartphones reconditionnés : pourquoi acheter chez un « vrai » reconditionneur ?

Sur le marché désormais très animé des smartphones reconditionnés, deux principaux types de fournisseurs proposent leurs produits aux consommateurs : les marketplaces et les reconditionneurs. Bien qu’elles soient souvent confondues, ces deux catégories désignent des acteurs distincts qui présentent chacun des avantages spécifiques. Mais vers qui faut-il donc se tourner pour acheter son smartphone reconditionné ?

Marketplace et reconditionneur direct : quelles différences ?

Afin de bien cerner les différences entre ces deux catégories de vendeurs, il est important de bien comprendre ce qu’implique chacun de ces concepts.

Les marketplaces de smartphones reconditionnés

Une marketplace (place de marché, en français) est un gros site d’e-commerce sur lequel plusieurs vendeurs proposent leurs produits. Celles spécialisées dans la vente d’appareils électroniques reconditionnés mettent donc en avant les articles reconditionnés par des professionnels.

L’enseigne principale derrière une marketplace ne procède donc pas elle-même à l’acquisition et au reconditionnement des produits proposés. Cependant, elle peut garantir, via divers processus de contrôle et de vérification, la qualité des smartphones vendus.



Le principal avantage de ces enseignes réside généralement dans la grande diversité d’articles qu’elles proposent.

Les reconditionneurs directs

A la différence d’une marketplace qui sert essentiellement d’intermédiaire, un reconditionneur direct comme Certideal assure lui-même le processus de reconditionnement de bout en bout.

Il s’agit ici d’une entreprise qui rachète les téléphones auprès de leur premier utilisateur et les reconditionnent directement dans son atelier en France. Chaque smartphone reconditionné proposé à la vente suit donc un processus bien précis, incluant de nombreux tests.



En achetant vos smartphones reconditionnés chez un tel vendeur, vous vous adressez donc directement au reconditionneur.

Quels sont les avantages d’acheter chez un reconditionneur direct comme Certideal ?

Acheter un iPhone reconditionné ou n’importe quel autre smartphone reconditionné chez un vendeur direct comme Certideal vous offre avant tout l’assurance d’avoir un interlocuteur unique et pertinent en cas de panne.

Contrairement aux marketplaces qui sont avant tout des intermédiaires, Certideal répond ainsi directement à toute préoccupation concernant les articles vendus sur sa plateforme. En cas de souci, vous ne perdez donc pas de temps et vous vous épargnez les mauvaises expériences avec certains vendeurs peu scrupuleux qui polluent encore certaines marketplaces.

De plus, vous bénéficiez de tous les autres avantages du reconditionné :

Des smartphones jusqu’à 70 % moins chers que les neufs ;

Une garantie de 24 mois sur tous les smartphones vendus ;

Retour possible sans frais dans les 21 jours.

Par ailleurs, Certideal garantit un reconditionnement 100% français de tous ses smartphones. L’entreprise dispose en effet d’un équipement technologique de pointe, ainsi que d’une équipe d’experts qui interviennent sur ses installations situées à Levallois-Perret. Ce qui permet d’aller encore plus loin dans l’aspect écoresponsable de ce type d’achat.

Comment acheter son smartphone reconditionné chez Certideal ?

C’est tout simple ! Rendez-vous simplement sur le site Certideal.com et sélectionnez le modèle de téléphone que vous recherchez. L’enseigne propose une large gamme d’iPhones reconditionnés, mais aussi de smartphones Android reconditionnés de toutes marques.



Sélectionnez ensuite l’état esthétique qui vous convient selon la gradation suivante :

Comme Neuf : appareils comme neufs, sans aucune rayure visible ;

Très bon état : smartphones en excellent état esthétique pouvant présenter de micro-rayures ;

Etat Correct : appareils pouvant porter des micro-rayures légèrement visibles.

Quel que soit l’état esthétique choisi, vous avez l’assurance que votre smartphone est en parfait état de fonctionnement. Tous les articles passent en effet un contrôle de qualité en 32 points qui certifie leur bon état de marche.



Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez passer au règlement de votre achat via l’un des modes de paiement acceptés par le site. A condition de respecter certaines exigences, vous pouvez même régler votre achat en plusieurs fois.



La livraison est ensuite assurée gratuitement en point Relais dans toute la France Métropolitaine, sous 2 à 6 jours, selon le modèle du smartphone reconditionné.