Forfait mobile : Dernier jour pour la série spéciale Free Mobile à prix canon

Dernier jour pour profiter de la série limitée Free Mobile

La série Limitée Free Mobile offrant 90Go d'internet à prix canon prend fin dans quelques heures. Cette offre spéciale est en promotion au prix de 10.99€ par mois. Ce tarif est valable pour un an, ensuite cet abonnement de téléphone migre de manière automatique vers le forfait Free 5G. Celui-ci est facturé à 19,99€ par mois ou encore à prix préférentiel si vous détenez une Freebox. Vous profiterez de nombreux avantages comme la data illimitée (clients Freebox) ou de 210Go ainsi que 25Go utilisables à l'étranger et la possibilité de communiquer en illimité depuis de nombreuses destinations.

Cette Série Limitée Free Mobile est sans engagement de durée, vous pourrez donc rompre à tout moment votre forfait mobile. Pour en profiter, vous devez faire vite, ce forfait Free en promotion s'arrête ce mardi 9 Août à minuit.

Tout savoir sur la Série Free Mobile

En craquant pour la série limitée Free Mobile avant ce soir minuit, vous bénéficierez d'une enveloppe Web de 90Go de 4G à consommer en France métropolitaine. Vous pourrez aussi vous connecter à Internet grâce au Free WiFi illimité. Si vous prévoyez de voyager en Europe ou DOM, cette offre comprend 12Go depuis ces zones ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Ces options de communications sont aussi valables dans l'hexagone, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble. Depuis la France métropolitaine, vous pourrez en effet profiter des appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte ainsi que les SMS illimités vers la Métropole et les DOM et les MMS illimités vers la Métropole. Enfin, Free vous offre l'accès premium à Free Ligue 1.