Profitez des promotions du moment et obtenez un forfait mobile 30Go à seulement 6,99€ par mois !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait à prix mini, vous devriez apprécier les offres 30Go mises en avant par les opérateurs Cdiscount Mobile, Prixtel et Coriolis Telecom ! En promotion jusqu'au 20 septembre prochain inclus et sans engagement, nous vous les présentons dans cet article.

Cdiscount Mobile : 30Go à prix cassé pendant 1 an

Cdiscount Mobile vous propose une offre mobile à durée limitée avec 30Go pour surfer sur le net en France métropolitaine au prix cassé de 6,99€ par mois pendant 1 an ! Au-delà, le tarif mensuel du forfait 30Go s'élèvera à 9,99€. Ce forfait pas cher vous permet par ailleurs de profiter de 10Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, mais aussi lorsque vous voyagez en Norvège, en Islande ou encore au Liechtenstein. En ce qui concerne les communications, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis l'ensemble des destinations précitées.

Prixtel : de 30Go à 50Go dès 6,99€

Le forfait sans engagement Le petit de Prixtel, neutre en CO2, bénéficie d'une réduction mensuelle de 3€ sur le tarif de ses trois paliers data, valable la première année d'abonnement ! Ainsi, si vous souhaitez utiliser 30Go - correspondant au premier palier - en France métropolitaine, vous devrez vous acquitter de la somme de 6,99€ par mois, au lieu de 9,99€ !

L'opérateur prévoit jusqu'à 10Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM).

De plus, en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter grâce à l'illimité

Coriolis Telecom : 30Go à prix réduit pendant 1 an

Coriolis Telecom met en avant une offre Brio Liberté vous permettant de disposer de 30Go en France métropolitaine à prix réduit la première année de votre abonnement. En effet, ce forfait mobile vous coûtera la somme de 6,99€ par mois au lieu de 9,99€. Outre les 36€ d'économies réalisées, vous pourrez naviguer sur la toile lors de vos déplacements en Europe comme dans les DOM grâce aux 9Go dédiés à cet usage.

Enfin, l'illimité sera disponible pour communiquer autant que vous le souhaitez aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM).