Nouveau smartphone d’entrée de gamme avec le realme 9i 5G, un mobile beau et polyvalent ?

Pour se différencier des autres mobiles actuellement présents sur le marché, il faut innover. C’est le cas de ce nouveau smartphone realme 9i 5G qui profite d’un dos avec un revêtement CD vintage particulièrement brillant comme les disques compacts audio délaissés au profit des plateformes de streaming et du vinyle qui revient en force. L’idée est d’avoir des rayons aussi réfléchissants que les galettes et qui partent des capteurs photo installés dans le coin supérieur à l’arrière du mobile. Les angles de rayons varient selon la lumière qui vient se poser dessus pour avoir différents effets, en fonction de l’orientation et de l’inclinaison de l’appareil. On peut également noter la très belle intégration des capteurs photo, toujours à l’arrière qui confère du smartphone un caractère épuré.

Quelle fiche technique pour le realme 9i 5G ?

Le realme 9i 5G a déjà fait l’objet d’une annonce pour le marché chinois. Il s’agira de la même configuration pour les autres marchés dont celui de la France. Techniquement, le realme 9i 5G est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 810 compatible 5G. Il s’agit d’une puce gravée en 6 nm qui veut offrir des performances correctes pour les usages d’application au quotidien.

Comptez sur une configuration avec 4 Go de mémoire vive et une autre avec 6 Go pour 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne. La fonction RAM Extended permet d’obtenir 3 Go de RAM virtuelle supplémentaire. Le mobile est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 1080x2400 pixels. Pour les photos, il y a un capteur de 50 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels. Pour les selfies, l’appareil dispose d’un capteur de 8 mégapixels à l’avant.

Le nouveau smartphone realme 9i 5G vient compléter la gamme dont le realme 9 5G fait partie. Il sera officialisé le 30 septembre prochain, date où nous pourrons connaître les prix des différentes configurations.