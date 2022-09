French Days Rentrée 2022 : une grosse remise immédiate sur le Samsung Galaxy A52s 5G

80 € de remise immédiate sur le Galaxy A52s 5G

Lancé sur le marché en 2021, le Samsung Galaxy A52s 5G fait partie des modèles les plus complets positionnés dans le milieu de gamme du fabricant coréen. Doté d’un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces rafraîchi à 120 Hz, il embarque une puissante puce Snapdragon 778G couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne extensible via micro SD. Excellent pour les photos et vidéos, il est équipé d’une caméra arrière à 4 capteurs capable de filmer en 4K UHD.

Notez par ailleurs que ce smartphone est certifié IP67. Il est donc résistant à la poussière, mais aussi à une immersion dans l’eau (jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes).

Avec de telles caractéristiques, le prix de vente conseillé de ce smartphone est de 459 €. Mais pendant les French Days, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 80 € sur ce prix en commandant directement sur la boutique en ligne de Samsung. La réduction est appliquée automatiquement et vous n’aurez donc à débourser que 379 € au lieu de 459 € !

Une coque en cadeau et des facilités de paiement

En plus de cette belle remise, Samsung vous offre également une coque amovible gratuite pour protéger efficacement votre smartphone et le garder longtemps comme neuf. Là aussi, vous n’avez rien à faire d’autre que de valider le cadeau qui est ajouté directement à votre panier. Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de régler votre achat en 3x ou 4x sans frais grâce au partenaire Oney (sous réserve d’éligibilité). Enfin, n’hésitez pas à faire reprendre votre ancien smartphone pour réduire encore plus la facture. Samsung rachète en effet au prix le plus équitable, vos anciens téléphones et tablettes, même ceux dont l’écran est cassé.