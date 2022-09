iPhone 12 pas cher: NRJ mobile le propose à 40€! Non, nous n'avons pas oublié de zéro

L'iPhone 12 est en promotion un peu partout depuis la sortie de l'iPhone 14 à la mi-septembre, mais le voir à 40€ c'est tout de même une sacrée affaire. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette offre presque incroyable ?

Vous vous en douterez, cette offre n'est pas sans condition. L'offre fonctionne avec les smartphones d'occasion proposés par NRJ Mobile. Leur état est annoncé "Comme neuf" sur le site de l'opérateur. De plus en plus de marchands et opérateurs proposent des produits reconditionnés ou d'occasion. Cela vous permet de réaliser de belles économies tout en réalisant un geste pour la planète. Les produits de la marque à la pomme ne sont pas accessibles pour tous lors de leur sortie, mais avec ce type d'offre, on peut se faire plaisir à moindre coup !

Pour profiter de l'offre, la souscription à un forfait avec engagement de 24 mois est requise. Ce forfait 100 Go proposé à 29,99€/ mois, vous permettra d'exploiter au mieux les capacités de votre nouveau smartphone.

Look de l'iPhone 12



L'iPhone 12 est proposé à l'achat en six couleurs différentes (mauve, bleu, vert, RED, blanc et noir). Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Du côté des connecteurs, il dispose d'un port Lightening 3.1. Ce portable dispose d'un emplacement pour une carte nano SIM. L'iPhone 12 est un smartphone doté d'un écran OLED de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,10 pouces et d'une définition de 2532 X 1170 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreintes digitales.

Photo et vidéo

Pour les photographes passionnés, trois modules photos sont présents sur l'iPhone 12, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Concernant le second objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2,4. Le seul objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 12 Mpx. Cet appareil embarque un stabilisateur optique. Au niveau des vidéos, l'appareil est capable de filmer en 4K HDR Dolby Vision.

Que nous offre cet iPhone 12 côté performances et endurance ?

Sur le plan des performances, l'appareil opte pour une puce A14 Bionic. Ce SoC possède aussi un processeur 6 cœurs ainsi qu'une puce graphique Super Retina XDR. La RAM de ce SoC est de 4 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, le mobile intègre la 5G NR, le FDD‑LTE 4G, le TD‑LTE 4G, le CDMA EV‑DO Rev. A 2G, l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et le GSM/EDGE 2G ainsi que le wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. L'appareil utilise IOS 14. Ce smartphone est équipé d'une batterie de 2 942 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide (18 W).