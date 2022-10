Xiaomi 12T contre Xiaomi 12T Pro, quelles sont les différences ?

La marque Xiaomi vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux smartphones Premium, les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. Mais entre ces deux modèles, quelles sont exactement les différences ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider à y voir plus clair et à choisir lequel serait fait pour vous.

Comme bien souvent, les deux smartphones Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro partagent de nombreux éléments mais cultivent aussi leurs différences afin de tenter un public aussi large que possible désireux d’avoir telles ou telles fonctionnalités par rapport à d’autres ou pour des questions de budget, pouvoir s’orienter vers l’un ou l’autre des téléphones proposés par la marque. Ainsi, les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro arborent le même design et disposent de mêmes dimensions. À cela, on peut nuancer un peu car, en réalité, la partie des capteurs au dos est très légèrement plus épaisse sur le Xiaomi 12T Pro par rapport au Xiaomi 12T. La version Pro accuse tout de même 3 grammes de plus que la version classique qui fait 202 grammes, soit très légèrement au-dessus de la moyenne du poids de ce type d’appareil.

200 mégapixels au dos de l’un alors que l’autre se contente de 108 mégapixels

L’une des principales différences entre le Xiaomi 12T Pro et le Xiaomi 12T, c’est que le premier est équipé d’un capteur photo de 200 mégapixels contre un module de 108 mégapixels installé au dos du Xiaomi 12T. Le capteur profite d’une stabilisation optique, d’un autofocus et de 8 lentilles. Cela devrait permettre d’obtenir des clichés extrêmement détaillés avec une grande netteté. Pour les autres capteurs, les deux smartphones partagent le reste de la configuration avec un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle sur 120 degrés et un capteur de 2 mégapixels dédié aux photos en mode macro. Les capteurs à selfies sont identiques puisqu’il s’agit d’un module de 20 mégapixels.

Une différence de puissance à bord

Ensuite, l’autre grande différence entre les deux appareils de Xiaomi, c’est le processeur. Le Xiaomi 12T Pro est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 alors que le Xiaomi 12T est animé par la puce MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Le premier doit offrir des performances supérieures au deuxième. Les deux sont associés à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 ou 256 Go. Ils embarquent la même connectivité, très complète à la fois pour se déplacer mais également pour capter les meilleurs réseaux chez soi. Enfin, le prix entre les deux mobiles est différent avec la configuration 8+256 Go, le Xiaomi 12T Pro étant disponible pour 799 € alors que le Xiaomi 12T est proposé à 649 €.