Google dévoile officiellement les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Cela faisait plusieurs semaines déjà que les rumeurs se faisaient insistantes au sujet des prochains smartphones de la marque Google. En effet, ces mobiles sont particulièrement attendus notamment sur le plan de la photo où les mobiles du géant américain figurent souvent parmi les meilleurs. Pour tenter de continuer sur une si bonne voie, le Pixel 7 Pro est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement ouvrant à f/1,9, ce qui est aussi le cas du Pixel 7. La version Pro profite d’un capteur secondaire de 48 mégapixels, un téléobjectif plus précisément capable de faire un zoom 5x et qui bénéficie d’une double stabilisation optique et numérique. Notez aussi la présence d’un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle disponible sur les 2 appareils. On peut notamment voir la différence de la bande, à l’arrière des appareils, reprenant ceux du design des précédents modèles. Le dos est en verre poli et la bande est en aluminium. Pour les selfies, les deux smartphones Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont équipés du même capteur, un 10,8 mégapixels capable de réaliser des photos en mode ultra grand-angle, pratique pour les photos de groupe.

Plusieurs modes de prises de vue sont proposés aussi bien pour les photos que les vidéos. Notez par exemple le Flou Cinématique ou Real Tone pour optimiser les tons de peau. On retrouve aussi l’outil Gomme Magique pour effacer un élément indésirable sur une photo.

Le nouveau chipset Google Tensor 2 à bord et une connectivité exemplaire

Les deux mobiles Google sont animés par la nouvelle puce Google Tensor G2 développée avec Samsung. Elle offrirait de meilleures performances que la précédente génération installée sur les Pixel 6, Pixel 6a et Pixel 6 Pro. Les smartphones profitent également de la puce de sécurité Titan M2 qui doit garantir la confidentialité des données personnelles de l’utilisateur. La version Pro dispose de 12 Go de mémoire vive tandis que la version classique embarque une capacité de 8 Go de RAM. Côté stockage, on peut compter sur deux versions avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Pour aller plus loin, il faut faire appel à un service de stockage en ligne étant donné que l’on ne peut pas insérer de carte mémoire dans les téléphones.

Les deux mobiles sont compatibles 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et NFC. Le Pixel 7 Pro dispose, en plus d’une compatibilité UWB pour détecter et s’interfacer avec les objets connectés situés à proximité. Ils sont tous les deux certifiés IP68 ce qui les rend résistants à l’eau ainsi qu’à la poussière. Le son délivré est stéréo depuis deux haut-parleurs et on peut compter sur une compatibilité avec la norme aptX HD pour une connexion haute qualité en Bluetooth.

De grands écrans, de larges batteries et des dimensions contenues

L’écran du Google Pixel 7 Pro mesure 6,7 pouces en diagonale avec une définition de 1440x3120 pixels au maximum sur une dalle AMOLED compatible HDR10+ et supportant une fréquence de rafraîchissement dynamique pouvant atteindre 120 Hz. Le Pixel 7, pour sa part, ne peut monter que jusqu’à 90 Hz et afficher une définition maximale de 1080x2400 pixels sur son écran AMOLED de 6,3 pouces. Le Pixel 7 Pro embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 30 watts ce qui reste en deçà de beaucoup de mobiles.

Le Pixel 7 dispose d’une batterie de 4355 mAh avec une puissance maximale de 30 watts aussi pour la charge. Les deux smartphones peuvent se recharger sans fil et proposent la charge inversée. Le 7 Pro est un peu plus grand que le Pixel 7 mesurant 162,9x76,6 mm contre 155,6x73,2 mm. Le Pixel 7 fait 8,7 mm de profil contre 8,9 mm pour le Pixel 7 Pro. Ce dernier accuse un poids de 212 grammes contre 197 grammes pour le Pixel 7.

Prix et disponibilité des Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Le nouveau smartphone Google Pixel 7 sera disponible à partir du 13 octobre pour un prix de 649 € pour la version 8+128 Go ou de 749 € pour la configuration 8+256 Go. Comptez sur un prix de 899 € pour le Google Pixel 7 Pro de 12+128 Go ou de 999 € pour la configuration 12+256 Go. Ils fonctionnent sous Android 13 avec 5 ans de mises à jour de sécurité et 3 ans pour le système.

Pour le lancement des précommandes, Google propose des offres exclusives dont 3 mois d’abonnement offerts à Google One, 3 mois d’abonnement offerts à YouTube Premium, une paire d’écouteurs sans fil Google Pixel Buds Pro pour tout achat d’un Pixel 7 et une montre connectée Google Pixel Watch (Wi-Fi) offerte pour tout achat d’un Pixel 7 Pro.