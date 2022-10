Bonne nouvelle ! Le forfait mobile B&You 100Go de Bouygues Telecom baisse de prix

Surprise ! L'opérateur Bouygues Telecom baisse le prix de sa série limitée B&You 100Go . Ce nouveau bon plan est valable pour seulement quelques jours. Les deux autres forfaits mobiles sans engagement avec 300Mo et 200Go dès 4.99€ par mois sont toujours affichés dans les mêmes conditions. On vous dit tout !

Bonne nouvelle ! Le forfait B&You 100Go repasse sous la barre des 15€

L'opérateur Bouygues Telecom qui avait passé son forfait B&You 100Go au-dessus des 15€ en début de semaine a décidé de revoir son tarif. En effet, la bonne nouvelle est arrivée hier soir, l'opérateur a baissé le prix de son abonnement connecté. Il est désormais disponible au prix de 13.99€ par mois mais seulement pour quelques jours. Vous avez effectivement jusqu'au 11 octobre inclus pour profiter de cette jolie réduction.

En optant pour ce forfait mobile, vous restez libre de vos mouvements puisqu'il est sans engagement de durée. Autre indication, le tarif est appliqué sans condition de durée, autrement dit, vous ne subirez pas de hausse de prix au bout d'un an.

En craquant pour ce forfait B&You, vous pourrez naviguer sur le net, communiquer avec vos proches via les réseaux sociaux, utiliser vos applis préférées sans compter grâce à la généreuse enveloppe Web de 100Go incluse chaque mois. Les 100Go sont valables en France métropolitaine sur le réseau 4G de Bouygues Telecom.



En matière de communications, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France mais aussi en Europe et DOM. Depuis ces zones citées précédemment, vous disposerez également de 20Go pour vos usages Web ( décomptés du volume principal à savoir 100Go)

Besoin davantage d'internet ? Le forfait B&You 200Go à 19.99€ toujours d'actualité !

Le forfait ultra connecté avec 200Go au prix de 19.99€ par mois sans condition de durée est quant à lui toujours proposé dans les mêmes conditions et ce jusqu'au 17 octobre inclus. En plus de ce gros quota Internet valable sur le réseau 4G de Bouygues Telecom dans l'hexagone, vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités. Ces options de communications sont aussi utilisables en en Europe et DOM. Depuis ces zones, vous pourrez aussi consommer jusqu'à hauteur de 25Go par mois.

Un mini forfait mobile pour les petits consommateurs !

Bouygues Telecom a aussi pensé aux petits consommateurs avec son forfait pas cher incluant l'essentiel. Jusqu'au 17 octobre, l'opérateur commercialise en effet un mini abonnement avec les communications illimitées et 300Mo d'internet par mois. Ces services sont valables aussi bien en France que depuis l'Europe et les DOM. Le prix de cette offre est de 4.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée.