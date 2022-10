L’iPhone SE 4 serait doté d’un écran de 6,1 pouces avec une encoche

La quatrième génération de l’iPhone SE pourrait avoir un écran de 6,1 pouces en diagonale et celui-ci disposerait d’une encoche et non pas du Dynamic Island proposé sur les iPhone 14.

L’information vient d’un pronostiqueur ayant un bilan particulièrement positif. Celui-ci est relayé par le site MacRumors qui publie un article mentionnant le fait que le prochain iPhone SE aurait certaines caractéristiques techniques intéressantes dont un écran AMOLED s’affichant sur une diagonale de 6,1 pouces. Le futur iPhone SE est attendu pour une sortie en 2024. Il aurait donc été logique que celui comporte la technologie Dynamic Island inaugurée sur la nouvelle gamme d’iPhone 14. Or, il semble plutôt que le prochain iPhone SE soit plutôt équipé d’une encoche. On ne sait pas encore si cette encoche contiendra une caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale. En effet, certaines rumeurs semblent indiquer que l’iPhone SE n’aurait pas la fonction Face ID, s’en tenant à la fonction Touch ID comme les modèles actuels afin de réduire les coûts de fabrication.

Le bouton Touch ID sur le profil ?

Si l’iPhone SE prévu pour 2024 adopte effectivement une conception de façade « tout écran », cela ne laissera pas de place à un bouton Touch ID en façade au niveau du cadre inférieur de l’appareil. Plusieurs rapports suggèrent que ce bouton serait relayé au profil du smartphone, comme sur l’iPad Air et l’iPad mini. On ne connait pas encore la taille de l’encoche qui sera proposée sur l’écran de l’iPhone SE de quatrième génération mais il semblerait qu’elle soit plus étroite que celle de l’iPhone XR. L’iPhone SE de 2024 pourrait reprendre l’écran LCD de 6,1 pouces de ce dernier, selon Ming-Chi Kuo.

Bien entendu, il reste encore beaucoup de temps avant l’annonce officielle du prochain iPhone SE par Apple mais d’ici là, il est certain de plusieurs rumeurs feront surface qu’il s’agira de prendre avec les pincettes de rigueur jusqu’à la confirmation des caractéristiques techniques et du design de ce mobile important pour la firme à la pomme qui espère ainsi séduire un public aussi large que possible.